Podle New York Post společnost Mobileye stále nepotvrdila dohodu s Intelem

20.03.2017 15:26

NY Post o víkendu přišel s informací o tom, že dohoda ještě není stoprocentně potvrzená.Americký technologický gigant Intel minulý týden oznámil, že koupí izraelskou společnost Mobileye. Hovořilo se o transakci v hodnotě 15 mld. USD, což by byla největší zahraniční akvizice v Izraeli. Podle zpráv z minulého týdne měl být obchod potvrzen do několika hodin. O tomto víkendu však magazín New York Post informoval, že k dohodě možná nakonec dojít nemusí. Výrobce technologií pro samořídící vozidla, který již spolupracuje s firmami jako BMW, AG, Delphi Automotive či právě Intel, prý stále váhá, zda dohodu uzavřít. Podle spekulací izraelská společnost zvažuje, zda neexistuje možnost vyšší nabídky. New York Post píše, že s informací přišel nejmenovaný analytik, který si přeje zůstat v anonymitě. Jiná renomovaná média mimo NY Post však zatím o výše zmiňovaných spekulacích neinformovala. Akcie Intelu dnes rostou o 0,4 % na 35,415 USD. Intel Corp (INTC) +0,4 % na 35,415 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 167,4 P/E 15,0 Vývoj za letošní rok (%) -2,4 Očekávané P/E 12,6 52týdenní minimum (USD) 29,5 Prům. cílová cena (USD) 40,3 52týdenní maximum (USD) 38,5 Dividendový výnos (%) 2,9 Zdroj: New York PostFrantišek MašekFio banka, a.s.