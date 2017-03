Podle týdeníku Euro se Société Générale a Moneta zajímají o koupi aktivit UniCredit

27.03.2017 09:16

Italská skupina se podle Euro chystá zbavit svých aktivit v ČR a na Slovensku.Podle informací ekonomického týdeníku Euro jedná italská bankovní skupina UniCredit o prodeji svých aktivit v České republice a na Slovensku. Jako zájemci jsou zmiňováni mateřská společnost Komerční banky Société Générale a Moneta Money Bank. Týdeník v případě uzavření dohody zmiňuje částku 90 miliard korun, kterou by italská společnost mohla inkasovat. Tiskové oddělení Komerční banky i UniCredit prozatím odmítli spekulace jakkoli komentovat. V případě sloučení aktiv Komerční banky a UniCredit by vznikla nová bankovní tuzemská jednička. Aktiva těchto dvou bank by v součtu dosáhla hodnoty zhruba 1,6 bilionu korun. Dosud je za největší bankovní obchod považována privatizace Komerční banky pod křídla Société Générale v roce 2011. Ta v té době zaplatila za 60% státní podíl přes 40 miliard korun. Zdroj: EuroFrantišek MašekFio banka, a.s.