Pojišťovna United Health prezentovala výsledky za 4Q 2016 nad očekávání

17.01.2017 14:21

Americká pojišťovna UnitedHealth si vedla v posledním čtvrtletí minulého lépe než odhadoval trh. Výsledky společnosti UnitedHealth Group Inc (UNH) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 47,52 47,3 43,6 Čistý zisk (upravený, mld. USD) 1,928 (2,04) (2,00) 1,190 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,110 2,07 1,4 Data v závorkách značí porovnatelné údaje. Největší americký poskytovatel zdravotního pojištění, skupina UnitedHealth, si vedla v posledním čtvrtletí minulého roku nad očekávání. Jako tradičně byla nejrůstovější divize Optum, která byla rozšířena o PBM společnost Catamaran a poskytovatele tzv. jednodenní chirurgie Surgical Care Affiliates. Klientská základna v minulém roce vzrostla o 2,2 mil. lidí, management společnosti potvrdil výhled z loňského listopadu – 197-199 mld. dolarů obratu a EPS na úrovni 9,3-9,6 USD. Výsledky pojišťoven jsou klíčovým indikátorem stavu zdravotnického průmyslu a jsou proto ostře sledovány. UNH je první pojišťovnou která letos reportuje. Oficiální zpráva zde. Akcie dnes v premarketu posiluje o 0,12 %. UnitedHealth Group Inc (UNH) - na 161,8 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 154,0 P/E 21,7 Vývoj za letošní rok (%) +1,1 Očekávané P/E 17,0 52týdenní minimum (USD) 108,8 Prům. cílová cena (USD) 184,2 52týdenní maximum (USD) 164,0 Dividendový výnos (%) 1,5 Filip TvrdekFio banka, a.s.