Pojišťovna Vienna Insurance Group v roce 2016 dosáhla zisku před zdaněním 406,7 mil. EUR

23.03.2017 09:06

Pojišťovna Vienna Insurance Group představila předběžné výsledky za rok 2016 a návrh dividendy. Zisk před zdaněním dosáhnul 406,7 mil. EUR, mírně tak překonal výhled i odhady. Předběžné výsledky společnosti Vienna Insurance Group za 2016 2016Konsensus 20162015* Hrubé předepsané pojistné (mld. EUR) 9,051 -- 9,020 Zisk před zdaněním (mil. EUR) 406,7 398,5 137,7 Čistý zisk připadající akcionářům (mil. EUR) 287,8 -- 70 *aktualizované výsledky Finanční výsledky Hrubé předepsané pojistné meziročně vzrostlo o 0,3 %. Předepsané pojistné vzrostlo ve všech produktových kategoriích s výjimkou jednorázově placeného životního pojištění, které pojišťovna omezuje kvůli nízkým úrokovým sazbám. Bez tohoto produktu by pojistné vzrostlo o 4,4 %. Na hlavních trzích společnost nezaznamenala výraznější změnu, dařilo se jí na nových trzích. Finanční výsledek hospodaření, respektive výnosy z investic, meziročně klesl o 7,8 % na 958,8 mil. EUR. Kombinovaný poměr dosáhnul 97,3 %. Výhled na rok 2019 Pojišťovací skupina zamýšlí do roku 2019 dosáhnout hrubého předepsaného pojistného ve výši 9,5 mld. EUR a navýšit zisk před zdaněním na 450 až 470 mil. EUR navzdory negativnímu vlivu nízkých úrokových sazeb na finanční výsledky. Kombinovaný poměr by měl klesnout k 95 %. Dividendová politika výplaty alespoň 30 % čistého zisku po minoritách zůstává beze změny. Vývoj dividendy by měl následovat růst výsledků. Společnost v rámci svého programu „Agenda 2020“ hodlá dosáhnout úspor díky centralizování podpůrných funkcí. Potenciál vidí také v poskytování pojišťovacích služeb skrze banky, spolupracuje proto na projektu s Erste Group. Management navrhuje dividendu 0,8 EUR na akcii Management společnosti navrhuje zvýšit dividendu z loňských 0,6 EUR na 0,8 EUR na akcii. Akcie společnosti (BAAVIG) včera v Praze uzavřely na 606 Kč. Zdroj: Vienna Insurance GroupJan Tománek, Fio banka, a.s.