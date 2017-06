Pokles prodejů jogurtů pokračoval i ve 4Q, výsledky General Mills však překonaly očekávání analytiků

28.06.2017 17:30

Potravinářská společnost General Mills představila výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2017 a výhled na rok 2018. Tržby i zisk překonaly očekávání analytiků. Výsledky společnosti General Mills (GIS) za 4Q FY 2017 4Q FY 2017Konsensus 4Q 20174Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 3,81 3,75 3,93 Čistý zisk (mil. USD) 408,9 -- 379,6 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,73 0,71 0,66 Výsledky Tržby společnosti po celém světě ale i v regionu Severní Ameriky klesly o 3 %, především kvůli poklesům prodejů jogurtů o 22 % v USA. Jogurty společnosti zaostávají za konkurencí, pozici nejprodávanějšího jogurtu její značka Yoplait loni předala společnosti Chobani. Nedařilo se však ani cereáliím, značkám Cheerios a Lucky Charms, kvůli odklonu spotřebitelů od podobných snídaní. Tržby sice překonaly očekávání všech analytiků, výkonný ředitel Jeff Harmening s nimi však spokojený nebyl. Společnost se s poklesem tržeb potýká poslední tři roky a společnost i analytici očekávají, že tento trend bude pokračovat i ve fiskálním roce 2018. Společnost navýšila kvartální dividendu z 48 centů na 49 centů, analytici očekávali 52 centů. Výhled Potravinářská společnost očekává, že organické tržby v příštím fiskálním roce klesnou o 1 až 2 %. Očištěný zisk na akcii by měl o 1-2 % vzrůst. Prioritou společnosti v roce 2018 je pro Harmeninga návrat k udržitelnému růstu tržeb. General Mills Inc (GIS) +2 % na 56,62 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 32,6 P/E 18,4 Vývoj za letošní rok (%) -8,3 Očekávané P/E 17,7 52týdenní minimum (USD) 55,5 Prům. cílová cena (USD) 59,6 52týdenní maximum (USD) 73,0 Dividendový výnos (%) 3,4 Zdroj: General Mills, BloombergJan Tománek, Fio banka, a.s.