Poklidný vývoj v Praze rozvířil růst akcií Cme o 6%

06.03.2017 16:50

Pražská burza zaznamenala v úvodu týdne poklidnou seanci s podprůměrným zobchodovaným objemem 416 mil. Kč. Index PX zakončil s mírným přírůstem 0,14% na 975 bodech. Klidný vývoj obchodování v odpoledních hodinách částečně rozvířily akcie Cme, které po dohodě s majoritním akcionářem o snížení úročení dluhů vyskočily až nad 80 Kč a nakonec uzavřely se ziskem 6,33% na 79 Kč. Dařilo se i další menší emisi a to Kofole, která po nákupním doporučení od našeho analytika přidala 3,29% na 405 Kč. Rovněž akciím O2 (275 Kč +1,74%) pomohlo k růstu analytické doporučení, když společnost Wood & Co navýšila cílovou cenu z 273 Kč na 321 Kč. Se slušným přírůstkem uzavřel i Pegas (844 Kč +1,61%). Z likvidních emisí mírně posílila Erste Bank (+0,22%) a Moneta Money Bank (+0,12%). Naopak Čez (452 Kč -0,46%) a Komerční banka (949 Kč -0,46%) ztrácely.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.