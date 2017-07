Poklidný závěr týdne v Praze

14.07.2017 16:56

Obrázek obchodování z posledních dní se nezměnil a pražská burza zaznamenala v závěru týdne poměrně klidnou seanci a to jak z pohledu denní volatility, tak z pohledu zobchodovaného objemu. Index PX se po celý den pohyboval ve velmi úzkém pásmu kolem hranice 1000 bodů. Závěr byl nakonec lehce nad touto metou s minimální změnou o mínus 0,04 %. Zobchodovaný objem nakonec mírně překročil hranici 400 mil. Kč. Zvýšený zájem o titul z posledních dní se po předchozím poklesu na úroveň 76 Kč potvrdil u Monety. Titul dnes atakoval hranici 79 Kč (+1,1 %) při zobchodovaném objemu přes 50 mil. Kč. Největší objem byl k vidění u akcií ČEZ a to přes 130 mil. Kč. Jednalo se o další den s pokusy o překonání hranice 400 Kč, ale prodejní aktivita na této psychologické metě je nadále patrná. Erste se v průběhu dne obchodovala u hranice 900 Kč a ztrácela přes 1%, zlepšená výkonnost v závěru ji vrátila na úroveň 912 Kč a s výkonností na zelenou nulu. Růst v závěru byl k vidění i u Komerční banky, která rychle posílila na úroveň 940 Kč. Jednalo se však o izolovanou objednávku, po které následovaly rychlé prodeje a návrat kurzu na nižší úrovně. Kurz končil na 930 Kč se ztrátou 0,3%. Včerejší zisky odevzdal Pegas (-1,3%), na titulu byla však minimální aktivita. O necelé 1% oslabily rovněž akcie O2.David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.