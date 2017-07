Pokračující dichotomie na Wall Street – DJIA na nových rekordech, Nasdaq v červeném

31.07.2017 21:30

Zámořské indexy dnes vykazují smíšenou bilanci, když tradiční index DJIA si připisuje cca 0,4% zisk a opět míří k rekordní zavírací hodnotě, širší index S&P500 balancuje okolo pátečních závěrů a technologický Nasdaq (-0,4%), podobně jako většina velkých IT firem, se znovu ocitá pod tlakem a oslabuje. Tento obrázek se tak již poněkolikáté v poslední době opakuje, dokládající sektorovou rotaci z technologií ve prospěch defenzivnějších a relativně levnějších sektorů.V rámci S&P500 logicky nejvíce v pozadí stojí informační technologie (-0,5%) – citelné ztráty zaznamenává „miláček publika“ Amazon (-3%), posouvající se po krátké době zpět pod psychologickoku hladinu 1000 USD, výběr předchozích tučných zisků dostihl i Facebook (FB -1,7%), podobně pak ztrácí i Alphabet (GOOG, GOOGL -1,4%). Nedaří se dnes ani sektoru základních materiálů (-0,5%) a realitám (-0,3%). Naopak solidní zisk zaznamenává finanční sektor (+0,9%), směrem vzhůru se posouvají i energie (+0,6%) na pozadí cenového zvratu na trhu s ropou. Ta se z červených čísel postupně přesunula do kladných hodnot a po 2měsíční odmlce se vrátila nad hladinu 50 USD/b. K tomuto pohybu dopomáhá i nadále oslabující dolar, který se rychle přibližuje k úrovni 1,2 EUR/USD, kde se naposledy nacházel v úvodu r. 2015. Ze zajímavých pohybů v rámci S&P500 zmiňme bezmála 10% pokles akcií mediální spol. Discovery Comm. (DISCK, DISCA) po oznámení tučného akvizičního sousta v podobě převzetí rivala Scripps Networks za bezmála 14,6 mld. USD včetně dluhu (tržní kapitalizace Discovery je nyní 14,3 mld. USD). Slušnou volatilitou nadále prochází automobilový fenomén posledních let – Tesla (TSLA). Ta dnes ztrácí 3,5% za nadprůměrné aktivity, která zcela určitě bude pokračovat do oznámení výsledků 2.8. po závěru obchodování. Investory na domácím – pražském - trhu naopak potěší vývoj mediální spol. CME (CETV), která se svým pohybem na 4,4 USD směřuje k novým 3letým maximům. Index S&P 500 +0,05 % na 2473,41 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,9 % Informační technologie -0,5 % Energie +0,6 % Základní materiály -0,5 % Telekomunikace +0,5 % Reality -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna SCANA Corp (SCG) +5,1 % Discovery Communications (DISCK) -9,6 % Charter Communications (CHTR) +5,1 % Discovery Communications (DISCA) -8,6 % Under Armour (UA) +5,0 % Micron Technology (MU) -4,7 % Under Armour (UAA) +4,1 % Rockwell Collins (COL) -4,4 % Valero Energy Corp (VLO) +3,6 % Centene Corp (CNC) -3,7 % David Lamač, Fio banka, a.s.