Pokračující optimismus na globálních trzích posunul pražskou pouze mírně výše

21.02.2017 17:06

Západoevropské akcie v dnešní seanci slušně rostly a navyšovaly včerejší zisky, zámořské indexy po volném dni otevřely na nových rekordech. Rovněž pražská burza tak měla prostor k dalšímu růstu, nicméně index PX nakonec přidal pouze 0,12% na 974 bodů. Dařilo se akciím Vig, které se krátce před koncem seance obchodovaly okolo 635 Kč se ziskem 2%, avšak v závěrečné aukci padly na 627 Kč (+0,66%). Unipetrol po včerejším proražení psychologické mety 200 Kč pokračoval v růstu a uzavřel na 206 Kč se ziskem 1,98%. Nicméně stalo se tak při relativně nízkém objemu 3,5 mil. Kč. Dále se dařilo rovněž emisi Moneta Money Bank, když přidala 0,64%. Včerejší neúspěšný vstup do nového týdne mírně korigovaly akcie O2, když stouply o 0,77% na 275 Kč. Naopak nejlikvidnějším titulům na českém trhu se nedařilo. Zatímco Erste Bank (794 Kč -0,14%) a Komerční banka (961 Kč -0,21%) si připsaly menší ztráty, Čez oslabil o -0,52% na 440 Kč. Elektrárenská emise se ponořila do záporu v odpolední části seance poté, co se objevil komentář premiéra, že vláda chce výstavbu nových jaderných bloků.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.