Politika: Plán daňových reforem ČSSD

20.06.2017 08:50

Lubomír Zaorálek z ČSSD blíže nastínil část předvolební kampaně se zaměřením na daňovou reformu. Dle ČSSD by se mělo zavést progresivní zdanění právnických osob odstupňované dle výše zisku před zdaněním v rozmezích do 5, 100 a nad 100 mil. Kč s výší daně 15, 19 a 24 %. Jen připomínáme, že současná výše daně je 19 %. Vyšší sazba by se týkala i společností kotovaných na BCPP. Zaorálek rovněž zopakoval záměr zavést bankovní daň z výše aktiv ve výši 0,05, 0,1, 0,2 a 0,3 % z výše aktiv do 50, 100, 300 mld. Kč a výše. Speciální bankovní daň bychom považovali za negativní signál pro domácí banky vzhledem k tomu, že od podobného instrumentu se jinde v Evropě postupně ustupuje a byl zaváděn vždy za speciálních podmínek. Žádné jiné sektory zmíněny nebyly. Obdobný plán ČSSD představila již dříve. Nicméně především zahraniční investoři mohou plán současně vládnoucí strany brát jako rizikový faktor. Avšak současné předvolební průzkumy poukazují na to, že vliv ČSSD na řízení země se může na další volební období razantně snížit či se může strana ocitnout v opozici.