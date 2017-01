Polská burza roste

Index WIG 30 přidává 0,4 % na 2331,27 b.Polské akcie narozdíl od Evropy posilují. Analytici společnosti Trigon zvýšili cílovou cenu pro akcie společnosti Synthos (SNS) na 6,09 PLN z 4,3 PLN s doporučením na stupni "buy". Analytici Bank Berbenberg vydali úvodní prodejní doporučení pro akcie Bank Zachodni (BZW) s cílovou cenou 245 PLN. Index WIG 30 +0,4 % na 2331,27 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Jastrzębska (JSW) +3,3 % Orange Polska (OPL) -0,9 % Grupa Lotos (LTS) +2,2 % KGHM (KGH) -0,8 % Synthos (SNS) +1,7 % Bank Pekao (PEO) -0,7 % Bank Zachodni (BZW) +1,6 % ING Bank Slaski (ING) -0,5 % Cyfrowy Polsat (CPS) +1,5 % Alior Bank (ALR) -0,4 % Zdroj: BloombergJan TománekFio banka, a.s.