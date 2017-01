Polská burza uzavřela převážně v zisku

Index WIG 30 posílil o 0,5 % na 2334,51 b.Polská burza uzavřela mírným růstem, když se dařilo především bankovnímu sektoru. Bank Zachodni (BZW) připsala 2,4 %, zatímco mBank (MBK) posílila o 2,0 %. Dařilo se i akciím uhelné společnosti JSW (JSW; +2,9 %). Na druhé straně v červených číslech zakončily akcie softwarové společnosti Asseco Poland (ACP; -2,0 %), energetické společnosti Tauron (TPE; -1,8 %) a mobilního operátora OPL (OPL; -0,7 %). Index WIG 30 +0,5 % na 2334,51 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Jastrzębska (JSW) +2,9 % Asseco Poland (ACP) -2,0 % Bank Zachodni (BZW) +2,4 % Tauron (TPE) -1,8 % CD Projekt (CDR) +2,1 % Orange Polska (OPL) -0,7 % mBank (MBK) +2,0 % KGHM (KGH) -0,6 % Alior Bank (ALR) +1,9 % PGNiG (PGN) -0,6 % Vojtěch CinertFio banka, a.s.