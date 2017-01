Polská burza zakončila smíšeně; KGHM + 3,3 %; Cyfrowy Polsat -5,9 %

Index WIG 30 odepsal 0,5 % na 2322,52 b.Na polské burze se nedařilo především poskytovateli satelitního vysílání Cyfrowy Polsat (CPS; -5,9 %), mobilnímu operátorovi Orange Polska (OPL; -2,5 %) a výrobci slunečnicového oleje Kernel (KER; -2,4 %). Na druhé straně akcionáře potěšil těžař mědi KGHM (KGH; +3,3 %) a chemička Synthos (SNS; +2,4 %). Index WIG 30 -0,5 % na 2322,52 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna KGHM (KGH) +3,3 % Cyfrowy Polsat (CPS) -5,9 % Synthos (SNS) +2,4 % Orange Polska (OPL) -2,5 % Bogdanka (LWB) +1,9 % Kernel (KER) -2,4 % Bank Millennium (MIL) +1,3 % PGE (PGE) -2,1 % Globe Trade Centre (GTC) +1,0 % Bank Zachodni (BZW) -2,0 % Vojtěch CinertFio banka, a.s.