Polské akcie klesají

Dve tretiny Slovákov chcú prežiť Vianočné sviatky netradične. Radi by ich strávili mimo svojho domova v kruhu širokej rodiny, trebárs v horskej chate. Realita je však úplne iná. Osem z desiatich Slovákov nakoniec sedí pri štedrovečernom stole doma so svojimi najbližšími. Dôvodom je najmä lenivosť. Celá zpráva »

Španielsko sa rozhodlo zobrať lákanie bánk uvažujúcich o odchode z Londýna vážne. Vytvorilo preto komisiu, ktorej úlohou je vytvoriť vhodnú pôdu na zatraktívnenie Madridu ako finančnej destinácie. Malo by ísť o súbor opatrení, ktoré by prilákali banky presúvajúce časť, alebo celú podnikateľskú entitu z Británie po brexite. Celá zpráva »

Spotreba slovenských domácností rastie, nezamestnanosť klesá. To prináša so sebou vysoký rast reálnych miezd. Riziko však predstavuje zahraničie. Politická neistota v Európe, nejasná budúcnosť politiky amerického Fedu. To všetko môže predstavovať vonkajší zásah do dobre premazaného stroja slovenskej ekonomiky v budúcom roku. Celá správa »

Talianske referendum je asi najdiskutovanejšou európskou témou týchto dní. Nie je to však ani tak kvôli dopadu na krajinu samotnú, ale pre možné dopady na celú Európu. Za určitých okolností by sa totiž Taliansko mohlo stať rozbuškou pre oveľa väčšie problémy. Či už je to kríza tamojšieho bankového sektora, ktorá by sa mohla preliať do európskeho bankového systému, alebo možné hlasovanie o zotrvaní v únii, čo by mohlo vyvolať reťazovú reakciu podobných hlasovaní. Pozrime sa teda na situáciu Taliansku bližšie. Celá správa »

Cena bývania neustále rastie. Objavujú sa preto obavy z nafukovania novej realitnej bubliny. Pozreli sme sa preto na exaktné čísla o realitnom trhu, ktoré publikuje Národná banka Slovenska. Celá správa »

Neočakávané zvolenie Donalda Trumpa rozkývalo finančné trhy. Kým v ostatnom období sa jednotlivé triedy aktív alebo regióny vyvíjali takmer v zhode, teraz vidíme protichodné tendencie. Napríklad rast akcií a zlacnenie dlhopisov. Pozreli sme sa preto na podielový fond, ktorý by súčasnú situáciu mohol ustáť. O fonde Global Multi Asset Income Fund sa rozprávame s portfólio manažérom Eugenom Philalithisom. Celá správa »

Od marca pribudla bankám nová povinnosť – takzvaný switching, či prenos účtu. Predstavuje to bezplatný prenos bankového účtu aj so všetkými nastavenými platobnými príkazmi z jednej banky do druhej. Slováci to však príliš nevyužívajú. Až sedem z desiatich z nich o tejto možnosti vôbec nevie. Celá správa »