Polské akcie smazaly dopolední ztráty

Polské akcie v druhé části dnešní obchodní seance smazaly dopolední ztráty a díky závěrečnému finiši odmazaly i podstatnou část včerejších propadů.Index WIG30 uzavřel se ziskem 0,6% na 2 672 bodech. Patří tak k nejúspěšnějším burzovním indexům v Evropě. Dařilo se zejména Polske Grupe Energetyczne (PGE +4,6%), Alior Bank (ALR +3,1%), spolu s mědí rostla těžební KGHM (KGH +3,2%). Oslabovala naopak chemička Synthos (SNS -2,4%), Bank Zachodni (BZW -1,7%) nebo oděvní LPP (LPP -1,9%). Index WIG 30 +0,6 % na 2672,33 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna PGE (PGE) +4,6 % Synthos (SNS) -2,4 % KGHM (KGH) +3,2 % LPP (LPP) -1,9 % Alior Bank (ALR) +3,1 % Bank Zachodni (BZW) -1,7 % Jastrzębska (JSW) +3,0 % Bank Pekao (PEO) -1,3 % Asseco Poland (ACP) +2,7 % Enea (ENA) -1,1 % Daniel Marván, Fio banka, a.s.