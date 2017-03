Polské akcie v závěru týdne oslabily

Články

„Kľúčovým odkazom súčasnosti je očakávať neočakávané. Nachádzame sa v naozaj zvláštnej situácii, keď nie je jasné, ktorým smerom sa bude svetová ekonomika a politika vyvíjať,“ uviedol na konferencii Fincentrum & Forbes Investícia roka Adam Lessing, šéf Fidelity International pre strednú a východnú Európu. Celá zpráva »

Na decembrovom zasadnutí sa Európska centrálna banka (ECB) rozhodla predĺžiť program kvantitatívneho uvoľňovania až do konca tohto roka. Nové podmienky sú nastavené viac v prospech problematických krajín južnej Európy. Celá zpráva »

Nečitateľnosť politikov až príliš často ťahá svetové finančné trhy za chvost a nik nechce byť hlavným námorníkom? Staré príslovie hovorí, že svíň je dosť, len válovov je málo a pokiaľ ide o blízku budúcnosť ľudstva, katolícki svätuškári fakt príjemne prekvapili. A nemyslím to ironicky. Celá zpráva »

Viacerí komentátori odvetvia finančného poradenstva stále hlasnejšie tvrdia, že províziám plateným poskytovateľmi finančných služieb už celosvetovo odzvonilo. No je tomu skutočne tak? Všetci vieme, že Veľká Británia a aj niektoré ďalšie regióny už od týchto provízií prešli na priame platby platené zákazníkmi. No sú aj jurisdikcie, ktoré touto cestou síce vydali, no následne narazili na odpor svojich vlastných regulátorov. Celá zpráva »

Od 1. marca vstupuje do platnosti novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Má sprístupniť inštitút osobného bankrotu širším vrstvám dlžníkov a chrániť ich pred stratou strechy nad hlavou. Veritelia sa však na novinku pozerajú s obavou! Celá zpráva »