Polské akcie v zeleném

Polské akcie na rozdíl od většiny evropských trhů uzavřely první obchodní seanci nového týdne v zelených číslech.Index WIG30 posílil o 0,7% na 2 306 bodů. Dařilo se uhelné JSW (JSW +5,9%), chemičce Synthos (SNS +3,6%) a zemědělskému Kernelu (KER +3,5%). Oslaboval naopak maloobchodní Eurocash (EUR -2,4%), uhelná Bogdanka (LWB -1,5%) a matka českého Unipetrolu PKN Orlen (PKN -0,8%). Index WIG 30 +0,7 % na 2306,01 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Jastrzębska (JSW) +5,9 % Eurocash (EUR) -2,4 % Synthos (SNS) +3,6 % Bogdanka (LWB) -1,5 % Kernel (KER) +3,5 % Bank Pekao (PEO) -0,9 % PZU (PZU) +2,8 % PKN Orlen (PKN) -0,8 % PGNiG (PGN) +2,4 % Asseco Poland (ACP) -0,5 % Daniel Marván, Fio banka, a.s.