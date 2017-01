Polsko: Průmyslové a maloobchodní tržby, index cen výrobců PPI a stavební výroba za prosinec

Průmyslové tržby (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: -4,3 % očekávání trhu: -5,5 % předchozí hodnota: 1,9 % Průmyslové tržby (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: 1,6 % předchozí hodnota: 3,3 % Stavební výroba (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: -8,0 % očekávání trhu: -12,5 % předchozí hodnota: -12,8 % PPI (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 1,0 % očekávání trhu: 0,7 % předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 1,2 % PPI (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 3,0 % očekávání trhu: 2,6 % předchozí hodnota: 1,7 % / revize: 1,8 % Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 21,3 % očekávání trhu: 21,7 % předchozí hodnota: -3,3 % Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 6,4 % očekávání trhu: 6,5 % předchozí hodnota: 6,6 % Zdroj: BloombergJan TománekFio banka, a.s.