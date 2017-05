Polský index WIG 30 mírně poklesl, Synthos po dividendě -11 %

12.05.2017 17:56

Index WIG 30 -0,1 % na 2715,34 b.Polský index WIG 30 stáhl v závěru týdne do záporného teritoria technický pokles akcií chemičky Synthos (SNS -11,2 %) po dividendě (0,5 PLN). Klesala také společnost PGE (PGE -8,2 %), poté co se vedení rozhodlo po tři roky dividendu nevyplatit. Oznámení přichází po nákupu aktiv od francouzské Electricite de France. Přes dvě procenta odepsala také Enea (ENA). Mírně rostla PKP Cargo (PKP +2,2 %) a těžaři KGHM (KGH +2,0 %) či PGNiG (PGN +1,7 %). Index WIG 30 -0,1 % na 2715,34 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna PKP Cargo (PKP) +2,2 % Synthos (SNS) -11,2 % KGHM (KGH) +2,0 % PGE (PGE) -8,2 % PGNiG (PGN) +1,7 % Enea (ENA) -2,3 % Cyfrowy Polsat (CPS) +1,4 % Eurocash (EUR) -2,3 % Grupa Lotos (LTS) +1,2 % Jastrzębska (JSW) -2,0 % Filip Tvrdek, Fio banka, a.s.