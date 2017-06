Polský WIG 30 klesá o 0,7 %

Index WIG se ve středu obchoduje na 2637,81 b. Index WIG 30 -0,7 % na 2637,81 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna Jastrzębska (JSW) +2,4 % Synthos (SNS) -3,5 % Alior Bank (ALR) +1,4 % Bank Millennium (MIL) -2,1 % Asseco Poland (ACP) +1,0 % PKN Orlen (PKN) -2,0 % mBank (MBK) +0,9 % Bank Zachodni (BZW) -2,0 % Kernel (KER) +0,8 % LPP (LPP) -1,9 % Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.