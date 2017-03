Polský WIG 30 v pátek roste, PKP Cargo po oznámení výsledků plus více než 9 %

17.03.2017 11:31

Polský WIG 30 v poslední seanci tohoto týdne roste on 0,6 %. Výkon indexu tahají nahoru zejména akcie železničního nákladního dopravce PKP Cargo (PKP; +9,9 %). Společnost výrazně roste poté, co oznámila výsledky za 4Q. Firma vykázala první čtvrtletní profit od 3Q 2015, když ve 4Q 2016 činil čistý zisk 66,5 mil. zlotých, anaylitici očekávali 10,8 mil. Za fiskální rok 2016 společnost vykázala ztrátu 133 mil zlotých. Opět roste Alior Bank (ALR; +2,4 %). Daří se také společnosti Grupa Azoty (ATT; +2,1 %). Naopak klesá Jastrzębska (JSW;-1,8 %). Index WIG 30 +0,6 % na 2648,97 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna PKP Cargo (PKP) +9,9 % Jastrzębska (JSW) -1,8 % Alior Bank (ALR) +2,4 % PGE (PGE) -0,8 % Grupa Azoty (ATT) +2,1 % Globe Trade Centre (GTC) -0,7 % Bank Millennium (MIL) +1,3 % Tauron (TPE) -0,6 % LPP (LPP) +1,3 % Energa (ENG) -0,5 % Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.