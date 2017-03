Polský WIG 30 v pondělí mírně ztrácí

Polské akcie začaly týden poklesem o 0,2 % na 2579,5 b.Index WIG 30 v pondělní seanci odepisuje mírných 0,2 % na 2579,5 b. Nejvíce ztrácí Jastrzębska (JSW; -2,5 %) a Energa (ENG; -2,0 %). V pátečním poklesu pokračuje i Eurocash (EUR; -1,8 %). Maopak roste PKN Orlen (PKN; +1,5 %) a Kernel (KER; +1,3 %). Index WIG 30 -0,2 % na 2579,5 b. Nejsilnější akcieZměnaNejslabší akcieZměna PKN Orlen (PKN) +1,5 % Jastrzębska (JSW) -2,5 % Kernel (KER) +1,3 % Energa (ENG) -2,0 % mBank (MBK) +0,5 % Eurocash (EUR) -1,8 % PZU (PZU) +0,4 % CD Projekt (CDR) -1,6 % Alior Bank (ALR) +0,2 % Enea (ENA) -1,6 % Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.