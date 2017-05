Porovnatelné tržby L Brands v 1Q poklesly, firma však vylepšila výhled pro fiskální rok

18.05.2017 14:46

L Brands vykázala zisk očištěný o jednorázové položky nad konsensem trhu. Celkové tržby naplnily očekávání analytiků. Společnost také vylepšila výhled pro fiskální rok. Výsledky společnosti L Brands Inc (LB) za 1Q 2017 1Q 2017Konsensus 1Q 20171Q 2016 Tržby (mld. USD) 2,44 2,44 2,61 Čistý zisk (mil. USD) 94,05 -- 152,31 Zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,33 0,30 0,52 Porovnatelné tržby meziročně poklesly o 9 % Americká společnost L Brands vlastnící např. známé světové značky Victoria’s Secret a Bath & Body Works představila výsledky za první kvartál tohoto roku. V prvním čtvrtletí skupina zaznamenala propad porovnatelných tržeb o 9 %. Celkové tržby společnost reportovala v souladu s očekáváním trhu na hodnotě 2,44 miliardy dolarů. Na výrazném poklesu meziročního zisku se podepsala řada jednorázových položek spojených s ukončením některých podnikatelských aktivit. Zisk na akcii očištěný o tyto jednorázové položky mírně překonal konsensus analytiků. Tržby Victoria’s Secret v meziročním srovnání poklesly, u Bath & Body Works naopak mírně vzrostly Provozní zisk vykázal L Brands v hodnotě 209,2 milionů dolarů, v prvním čtvrtletí minulého roku to bylo 323,4 milionů dolarů. Porovnatelné tržby Victoria’s Secret meziročně poklesly o 14 %. Naopak Bath & Body Works zaznamenal meziroční nárůst porovnatelných tržeb o 2 %. Celkové tržby Victoria’s Secret dosáhly v prvním kvartále tohoto roku 1,53 miliardy dolarů. V prvním čtvrtletí minulého roku to bylo 1,74 miliardy dolarů. Celkové tržby Bath & Body Works vzrostly z 660 na 678 milionů dolarů. Firma zlepšila výhled pro fiskální rok Navzdory těžkým časům maloobchodních společností zvýšila společnost svůj výhled pro fiskální rok, když očekává zisk na ackii v rozmezí 3,10 až 3,40 dolarů na akcii. Předchozí výhled ze strany L Brands očekával zisk na akcii v rozmezí 3,05 až 3,35 dolarů na akcii. Konsensu analytiků oslovených agenturou Bloomberg je na úrovni 3,25 dolarů na akcii. Pro druhý kvartál tohoto roku počítá firma se ziskem na akcii mezi 0,40 až 0,45 dolarů na akcii. Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávají 0,46 dolarů na akcii. Porovnatelné tržby by ve druhém kvartále podle projekce společnosti měly mírně klesat. Akcie L Brands reagovaly na zlepšený výhled firmy růstem, když v pre-marketu rostou o 6,80 %. Podrobnější výsledky jsou k dispozici zde. L Brands Inc (LB) včera uzavřel na 48,4 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 13,8 P/E 13,9 Vývoj za letošní rok (%) -26,5 Očekávané P/E 14,9 52týdenní minimum (USD) 43,0 Prům. cílová cena (USD) 53,0 52týdenní maximum (USD) 79,7 Dividendový výnos (%) 5,0 Zdroj: Bloomberg, L Brands, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.