Porovnatelné tržby Wal-Martu v 1Q 18 rostly, zisk na akcii nad odhady, tržby mírně pod konsensem

18.05.2017 16:16

Wal-Mart reportoval pozitivní výsledky za první kvartál. Dařilo se zejména oblasti e-commerce. Výsledky společnosti Wal-Mart Stores Inc (WMT) za 1Q 2018 1Q 2018Konsensus 1Q 20181Q 2017 Tržby (mld. USD) 117,54 117,74 115,90 Čistý zisk (mld. USD) 3,04 -- 3,08 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,00 0,96 0,98 Tržby mírně zaostaly za odhady, zisk na akcii naopak nad konsensem trhu Maloobchodní řetězec Wal-Mart reportoval výsledky za první kvartál tohoto roku. Wal-Mart narozdíl od mnoha svých maloobchodních konkurentů reportoval solidní výsledky, když zisk na akcii v meziročním srovnání vzrostl o 2 % a celkové tržby o 1,4 %. Porovnatelné tržby maloobchodního řetězce vzrostly posléze taktéž o 1,4 %, což je mírně nad očekávání analytiků ve výši 1,3 %. Čistý zisk v meziroční komparaci mírně poklesl, důvodem byly zejména daňové změny, které vedly ke zvýšení sazeb. Daří se zejména v oblasti e-commerce K pozitivnímu výsledku v prvním kvartále pomohla Wal-Martu výraznou měrou oblast e-commerce, která v meziročním srovnání zaznamenala nárůst online prodejů ze stránky walmart.com o 63 %. Hrubá marže v online oblasti pak vzrostla na 69 %. Příznivým číslům v oblasti e-commerce pomohly také nedávné akvizice, zejména posléze nákup Jet.com. To Wal-Martu umožnilo snížit náklady na přepravu, což výrazně napomohlo generovat zisk v online odvětví. Výhled pro druhý kvartál Ve druhém kvartále očekává Wal-Mart zisk na akcii v rozmezí 1 až 1,08 dolarů na akcii. Konsensus analytiků oslovených agenturou Bloomberg je 1,07 dolarů na akcii. U.S. porovnatelné tržby by měly podle projekce společnosti růst o 1,5 až 2 %. Akcie Wal-Martu po reportu dnes na NYSE rostou. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Wal-Mart Stores Inc (WMT) +1,6 % na 76,33 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 231,4 P/E 17,5 Vývoj za letošní rok (%) +10,4 Očekávané P/E 17,6 52týdenní minimum (USD) 62,7 Prům. cílová cena (USD) 76,9 52týdenní maximum (USD) 77,3 Dividendový výnos (%) 2,6 Zdroj: Bloomberg, Wal-Mart, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.