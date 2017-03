PortFio – nákup akcií Kofola

06.03.2017 12:11

Do modelového portfolia PortFio zařazujeme akcie výrobce nealkoholických nápojů Kofola ČeskoSlovnsko.V kontextu našeho nového investičního doporučení pro akcie Kofola (kompletní analýza zde) zařazujeme tento titul i do modelového portfolia PortFio. Do portfolia bylo nakoupeno 500 ks akcií za cenu 400 Kč. Růstový potenciál společnosti spatřujeme především v kontextu vývoje v adriatickém regionu, zlepšená ziskovost na domácím trhu by měla souviset s absencí vyšších nákladů do přímé distribuce z loňského roku a ve střednědobém horizontu pozitivně vnímáme plánovanou liberalizaci evropského trhu s cukrem. Výnosový potenciál titulu spatřujeme nad úrovní 20%. Fio banka, a.s.