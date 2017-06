PortFio – nákup akcií Moneta

Do modelového portfolia PortFio zařazujeme akcie bankovní skupiny Moneta Money Bank.V kontextu našeho nového investičního doporučení pro akcie Monety (kompletní analýza zde) zařazujeme tento titul i do modelového portfolia PortFio. Do portfolia bylo nakoupeno 2000 ks akcií za cenu 79,75 Kč. Aktuální relativní ocenění akcií Monety na úrovni P/BV (2017) 1,6x a P/E (2017) 11,1x vyznívá dle našeho názoru pro akcie Monety vzhledem k nadprůměrné rentabilitě a silné kapitálové pozici příznivě. Silná kapitálová vybavenost Monety (CET1 19,9%) umožní bance při dosažení interního cíle pro kapitálovou přiměřenost (CET1 15,5 %) do roku 2019 dle našeho názoru vyplatit na dividendách v nejbližších dvou letech více než 100 % čistého zisku. Při námi očekávané dividendě 8,3 Kč za rok 2017 a 8,1 Kč za rok 2018 by ve vztahu k současné tržní ceně akcií Monety dosáhl dividendový výnos 10,4 %, respektive 10,1 %. V kontextu aktuální tržní ceny akcií a naší cílové ceny 92 Kč představuje investice potenciální kapitálový výnos 15 %. Se započtením předpokládané dividendy za rok 2017 ve výši 8,3 Kč na akcii (10,7% dividendový výnos) pak potenciální celkový výnos představuje 25 %.Fio banka, a.s.