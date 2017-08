PortFio – navýšení pozice v Moneta Money Bank

16.08.2017 13:40

Pozitivní pohled na společnost zůstává, poklesu kurzu využíváme k navýšení pozice.V rámci modelového portfolia PortFio jsme nakoupili 1000 ks akcií Moneta Money Bank za cenu 75,30 Kč. Celková pozice po navýšení dosahuje 3000 ks. Ze tří bankovních titulů zastoupených na pražské burze považujeme akcie Monety na současných tržních úrovních za investičně nejatraktivnější. Ve vztahu k naší cílové ceně ve výši 92 Kč představuje potenciální kapitálový výnos z investice do akcií Monety 23 % (se započtením předpokládané dividendy 33 %). Navzdory zvýšenému výhledu hospodaření ztratily akcie Monety od zveřejnění svých pololetních výsledků 5 % a svou výkonností od začátku roku (-9 % bez započtení dividendy) výrazně zaostávají za zbylými dvěma bankovními tituly zastoupenými na pražské burze (Erste +26 %, KB +14 %). Hospodaření Monety za první pololetí se vyvíjelo lépe, než jsme očekávali. Domníváme se, že pro Monetu by neměl představovat výraznější problém překonat ani zvýšený výhled pro čistý zisk ve výši 3,65 mld. Kč (2,2 mld. Kč za 1H/17). Vzhledem k silné kapitálové pozici banky nevidíme žádný důvod, aby banka za rok 2017 nevyplatila akcionářům 100 % čistého zisku (cca 7,5 Kč na akcii) na dividendě. S částečným rozpuštěním přebytečného kapitálu Monety by tak dividenda za letošní rok měla dle našeho názoru dosáhnout min. 8 Kč na akcii, což ve vztahu k současnému kurzu akcií Monety představuje cca 11% nadprůměrný dividendový výnos. Byť se pohybujeme v rovině spekulací, domníváme se, že pokles akcií Monety od publikovaných výsledků nesouvisí s vývojem fundamentálních parametrů společnosti. Myslíme si, že akcie Monety v posledních dnech ztrácejí zejména v návaznosti na negativní mediální publicitu, které se společnosti dostává ze strany investiční skupiny Arca Services. Ta zpochybňuje platnost prodeje části podniku Agrobanky z roku 1998. ČNB se v minulém týdnu vyjádřila ohledně převzetí části aktiv Agrobanky jednoznačně a s poukazem na to, že informace uveřejněné společností Arca services obsahují řadu nepravd, považuje převod za platný (stejně jako několik předchozích soudních rozhodnutí). Riziko dalších soudních sporů je nutné při investování zohlednit, ale pravděpodobnost změny aktuálních majetkových poměrů v kontextu předchozích soudních rozhodnutí a postoje ČNB považujeme za nízkou. Fundamentálně považuje titul nadále za velmi atraktivní a současného poklesu využíváme k akumulaci pozice.Fio banka, a.s.