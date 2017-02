Poskytovatel dialýzy Fresenius Medical Care představil výsledky za 4Q a navýšil dividendu

22.02.2017 11:16

Poskytovatel dialýzy Fresenius Medical Care představil výsledky za 4Q a celý rok 2016. V roce 2017 očekává 8 až 10% růst výnosů. Výsledky společnosti Fresenius Medical Care (FME) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 4,687 4,72 4,348 Provozní zisk EBIT (mil. USD) 786 768 662 Čistý zisk (mld. USD) 388 -- 317 Finanční výsledky Společnost v roce 2016 zaznamenala 8% růst výnosů po očištění vlivu měnových kurzů. Severní Amerika, která se na celkových výnosech podílí ze 72 %, zaznamenala 7 % organický růst. Největší růst organických výnosů společnost zaznamenala v Latinské Americe (+17 %), společnost se však především ve Venezuele a Brazílii potýkala s fluktuacemi kurzu a uzavřením či prodejem klinik, reportované výnosy v této oblasti proto klesly o 7 %. Provozní zisk ve 4Q vzrostl meziročně o 19 %. Ve stejném období roku 2015 byl negativně ovlivněn urovnáním sporu ohledně značky GranuFlo (podle tisku společnost o zvýšených rizicích s tímto produktem informovala pouze svá dialytická centra a lékaře, nikoliv veřejnost). K růstu přispělo také zlepšení marží v Severní Americe a Asii a nižší korporátní náklady. Společnost pokračuje ve snižování zadlužení, ukazatel dluh/EBITDA v roce 2016 klesl na 2,4 z 2,8 na konci roku 2015. Management navrhuje zvýšení dividendy o pětinu Management navrhuje zvýšit dividendu z 0,8 EUR na 0,96 EUR. Jedná se o dvacáté zvýšení dividendy v řadě. Společnost letos očekává 8 až 10% růst výnosů Společnost očekává, že její výnosy při konstantních měnových kurzech v roce 2017 vzrostou o 8 až 10 % z 16,57 mld. EUR. Čistý zisk by měl vzrůst o 7 až 9 % z 1,144 mld. EUR za rok 2016. Od roku 2017 společnost primárně reportuje v souladu s IFRS v eurech, ve kterých proto stanovila i svůj výhled pro letošní rok. Společnost také dle aktuálního kurzu přepočítala svůj cíl pro rok 2020 do eur. V letech 2014 až 2020 plánuje dosáhnout v průměru ročního 10% růstu výnosů, čistý zisk by měl růst v řádu vyšších jednotek procent. V roce 2020 by společnost chtěla dosáhnout výnosů 24 mld. EUR. Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FME) +2,8 % na 79,81 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 24,5 P/E 20,6 Vývoj za letošní rok (%) -0,8 Očekávané P/E 19,0 52týdenní minimum (EUR) 70,0 Prům. cílová cena (EUR) 87,2 52týdenní maximum (EUR) 85,7 Dividendový výnos (%) 1,0 Zdroj: Fresenius Medical Care, Bloomberg, Nephrology NewsJan Tománek, Fio banka, a.s.