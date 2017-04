Powell z Rady guvernérů Fedu řekl, že hlavní regulace přijaté po finanční krizi by měly zůstat

20.04.2017 15:26

Jerome Powell to pronesl na fóru ve Washingtonu. O deregulaci finančního sektoru se hovoří již od zvolení Donalda Trumpa. Ten má v plánu redukci Dodd-Frankova zákona.„Některá pravidla, která byla přijata v souvislosti s finanční krizí z let 2007 až 2009 by měla být přezkoumána, avšak stěžejní reformy by měly zůstat“, pronesl ve čtvrtek na téma deregulace finančního systému člen Rady guvernérů Fedu Jerome Powell. Ten se nechal slyšet, že hlavní regulace přijaté jako opatření v reakci na finanční krizi by se v žádném případě neměly rušit. Zmínil zejména vyšší standardy likvidity a kapitálu bank či stress testy. Ponechání těchto regulací podle Powella zajistí vyhnutí se návratu k vysoce zranitelnému systému, který existoval před krizí. Powell však uznal, že některé regulace jsou přílišné a a složité. Zejména hovořil o tom, že některé regulace jsou nevhodně aplikovány na malé a střední instituce. Proto je podle něho zapotřebí hledat cesty jak zmírnit regulatorní zatížení malých firem. O tématu deregulace finančního systému se mluví již od zvolení Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států. Trump několikrát zopakoval, že jeho záměrem je redukce Dodd-Frankova zákona přijatého právě po finanční krizi. Akcie amerických bank v prvních měsících po volbách výrazně rostly. Zdroj: The Financial TimesFrantišek MašekFio banka, a.s.