Praha nadále ve vyčkávacím módu

24.08.2017 17:06

Pražská burza má za sebou další den s minimální změnou indexu a vyčkávací mód před výraznějším pohybem indexu jedním či druhým směrem pokračuje. Série nevýrazných pohybů indexu PX těsně nad hranicí 1030 bodů se tak rozšířila již na osm. Po včerejším poklesu o 0,23% dnes naopak index posílil o 0,27%. Objem obchodů dosáhl 374 mil. Kč a nadále se pohybuje na podprůměrných hodnotách. Jediným titulem s výraznějším pohybem byla dnes Erste Group, která korigovala částečně poklesy z posledních dní. S růstem evropského bankovního sektoru se Erste polepšila o 1,34% a hlavně její zásluhou byl domácí index v kladných hodnotách. Pojišťovna VIG si připsala třetí růst v řadě a posílila o 0,58%. Moneta se v úvodu dne obchodovala nad hranicí 78 Kč a pokračovala v růstech, dílčí vybírání zisků se však nad touto metou již začalo objevovat a titul končil den nakonec se ztrátou 0,45%. U ČEZu byla dnes nižší aktivita než v posledních dnech a objem se zdaleka nedostal přes hranici 100 mil. Kč. Kurz zavíral na hranici 423 Kč se ztrátou 0,24%. V podstatě závěr výsledkové sezony dnes obstaraly akcie Pegasu. Společnost reportovala slabší než očekávané výsledky, když se na hospodaření negativně projevil růst vstupních surovin a přecenění opčního programu. Výhled byl potvrzen v širokém pásmu 43-50 mil. EUR na úrovni EBITDA. Slabší čísla se do obchodování neprojevily, když titul „žije svým životem“ v kontextu dobrovolné nabídky ze strany minoritního akcionáře a zítra by mělo dojít k uveřejnění detailních podmínek včetně stanoviska managementu. Kurz nakonec posílil o 0,69% a zavíral lehce nad očekávanou nabídkovou cenou 1010 Kč. David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.