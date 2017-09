Praha odevzdala denní zisky

01.09.2017 17:00

Pražská burza podobně jako včera postupně odevzdávala své zisky z první poloviny dne a nakonec končila v záporu. Dnešní pokles byl však spíše symbolického charakteru, když index PX oslabil 0,03% a dokázal se udržet nad hranicí 1020 bodů. Z denního maxima oslabil index o více jak 0,7%. Vývoj šel stejně jako včera proti dění na evropských trzích. S volatilním vývojem na měnovém trhu v závěru dne německý DAX posiluje o téměř 1%. Obrat ve vývoji na domácím trhu byl opět v režii bankovních titulů. Komerční banka se dopoledne obchodovala přes 975 Kč, končila však o více jak 10 Kč níže se ztrátou 0,27%. Kurz se dostal na nejnižší hodnoty od začátku srpna. Objem obchodů jako u jediného titulu přesáhnul u Komerční banky 100 mil. Kč. Erste se v zelených číslech udržet podařilo (+0,53%), z denních maxim však rovněž podstatně ustoupila. Ústup z denních maxim v závěru dne předvedl i ČEZ, který končil se ztrátou 0,24%. Největší ztrátu si připsaly akcie Fortuny, které oslabily o téměř 1%. Aktivita na titulu je však velmi nízká. Společnost dnes oznámila dokončení akvizice dalších rumunských aktiv. Pegas Nonwoves končil obchodování pod odkupní cenou se ztrátou 0,5%. Škoda, že odkup není realizován přímo přes trh, což by investorům usnadnilo jeho akceptaci a zároveň by podpořilo zobchodovaný objem. Na týdenní bázi pražská burza oslabila o 1,4% a zaznamenala nejvýraznější pokles od poloviny června. David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.