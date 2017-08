Praha opět na mírně vyšších hodnotách

16.08.2017 17:00

Pražská burza zaznamenala velmi obdobný vývoj jako v rámci včerejšího dne. Pohyb indexu byl nadále ve velmi úzkém pásmu v mírně kladných hodnotách, podobná byla i struktura pohybu jednotlivých titulů. Odlišností byl podstatně navýšený objem obchodů, který dnes přesáhnul 670 mil. Kč. Index PX zavřel se ziskem 0,13 % na 1033,83 bodech. Nejvíce kladných bodů do indexů přidával ČEZ, který se posunul na 418 Kč a přidal 0,89 %. Kurz pozitivně reagoval na výrazný růst cen emisních povolenek (+5%), které podpořily rovněž ceny energetické energie. Kontrakt na příští rok je na německém trhu na nových letošních maximech. Přes růst z posledních dní ČEZ nadále zaostává za vývojem v sektoru a to ať už z pohledu vývoje v posledních týdnech, tak z pohledu vývoje od začátku roku. Stejně jako včera byly zátěží pro index akcie Monety, které oslabily o 1% a obchodovaly se pod hranicí 75 Kč. U titulu byl dnes suverénně nejvyšší objem, který přesáhl 300 mil. Kč. Ze tří bankovních titulů zastoupených na pražské burze považujeme akcie Monety na současných tržních úrovních za investičně nejatraktivnější a navýšili jsme pozici v modelovém portfoliu PortFio. Výraznější ztrátu si dnes připsaly rovněž akcie pojišťovny VIG (-1,6 %). V mírně kladných číslech se držely naopak Erste Group (+0,52%) a Komerční banka (+0,1%). David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.