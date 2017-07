Praha v závěru týdne ztrácela

28.07.2017 16:51

Hranice 1015 bodů u indexu PX v tomto týdnu zafungovala jako rezistentní úroveň. O její zdolání se domácí index pokoušel prakticky celý týden, výsledek však úspěšný nebyl. Dnešní open sice byl opět na této úrovni, ale během dopoledne se index rychle vrátil na nižší hodnoty a udržel se tam až do závěru obchodování. Ztráta z dnešního dne byla nakonec 0,65%, na týdenní bázi si index mírný růst udržel. Zobchodovaný objem v závěru týdne lehce přesáhnul 342 mil. Kč, přes hranici 100 mil. Kč se dostal pouze ČEZ a Komerční banka. KB si společně s Erste Group připsaly rovněž největší denní ztráty, když oslabily o 1,46%, resp. o 1,06%. Erste je momentálně nejvíce překoupený papír (vyjma Fortuny a Pegasu se specifickými podmínkami), který z krátkodobého pohledu při zhoršujícím se sentimentu může z letošních maxim, kde se pohyboval kurz ještě na začátku dnešního dne, korigovat nejvíce. Nervozita investorů může navíc narůstat v kontextu výsledků, které banka bude reportovat v závěru příštího týdne. Ne všichni musí věřit v dobrá čísla a spekulovat na vylepšení výhledu. U ČEZu se v závěrečné aukci podařilo na halíř vymodelovat přesně stejný close jako včera, takže opět těsně pod hranicí 400 Kč. ČEZ postihla dnes nehoda v Dětmarovicích, elektrárna bude muset být na čas odstavena. Výsledky reportovala společnost O2, výraznější reakci na trhu to však nepřineslo. Ziskovost byla podle očekávání, zajímavou zprávou je prodloužení licence na používání značky od bývalého vlastníka. Titul kurzově stagnoval. Fortuna se posunula na nová historická maxima a zavírala na 143,55 Kč, silnější o 2,54%.David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.