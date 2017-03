Praha zakončila týden mírnou ztrátou

10.03.2017 17:11

Pražská burza neudržela dopolední silné zisky a nakonec končila den v záporu.Domácí akcie v závěru týdne velmi slušně posilovaly, své zisky však nakonec neudržely. Index PX v průběhu dopoledne postupně posiloval a na svých denních maximech si připisoval 0,9% a obchodoval se nad hranicí 980 bodů. Největším přispěvatelem kladných bodů byla Erste Group, která navázala na své růsty z předchozích dní (od začátku března přidala 10%). S optimismem v evropském bankovním sektoru (pokračující růst německých výnosů) se Erste dostala na úroveň 830 Kč, část zisků však v závěru odevzdala a končila pod hranicí 820 Kč silnější o 1,4%. Monety (-0,59%) ani Komerční banky (-0,18%) se optimismus nedotknul, když obě emise jsou méně citlivé na vývoj v sektoru v Evropě. Hlavní zásluhu na poklesu indexu do záporu v samotném závěru dne měly akcie ČEZu. Prodejní objednávka v samotném závěru dne titul rychle z úrovní 446 Kč poslal na závěrečných 440 Kč, což je pokles o 1,68%. Tento způsob obchodování byl k vidění velmi často v samotném úvodu roku při držení kurzu pod hranicí 430 Kč. Zajímavý vývoj byl k vidění na Unipetrolu, když pravděpodobně jeden market pokyn do mělkého trhu sestřelil kurz z 220 Kč až ke 213 Kč. Zvýšená poptávka patrná z poslední doby se však opět rychle zformovala a kurz se během hodiny vrátil v podstatě na původní úrovně. Na denní bázi si Unipetrol nakonec odepsal 1,12%. Fortuna po včerejších výsledcích a dílčích informacích o akvizici udržela hranici 100 Kč a posílila o 1,5%. David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.