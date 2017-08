Pravidelný komentář k trhu

25.08.2017 17:05

Komentář Celý týden bylo obchodování na finančních trzích klidné až nevýrazné a trhy ani nereagovaly na zveřejněné makrovýsledky. Na jedné straně mohla doznívat prázdninová nálada, na druhé straně trhy asi čekaly, co přinese setkání centrálních bankéřů světa v americkém Jackson Hole. Za celý týden evropské i americké akciové indexy zůstaly téměř beze změny. Výjimkou nebyl ani index PX pražské burzy, který v pátek zavřel na 1037 bodech (+0,4 % t/t). Na pražské burze se významnější korporátní zprávy týkaly jen dvou titulů. V úterý před trhem zveřejnila své výsledky za 2Q společnost VIG. Nepřinesly žádné překvapení. Čistý zisk dosáhl 78 mil. EUR, předepsané pojistné pokračuje v pozvolném růstu a celkově výsledky ukázaly zlepšující se trendy v celém sektoru. Akcie na výsledky nereagovaly a v pátek zavřely na 657 Kč (+0,5 % t/t). Dále na sebe pozornost stahoval producent netkaných textilií Pegas Nonwovens. Ve čtvrtek společnost oznámila hospodářské výsledky za 2Q, které zaostaly za očekáváním. Společnost sice zvýšila tržby o 8,5 % r/r, ale rostoucí ceny vstupů (polymery) snížily ziskovost a čistý zisk ve výši 0,8 mil EUR výrazně zaostal za očekáváním (2,1 mil. EUR). V pátek pak přišel již delší dobu očekáváný krok, kdy skupina R2G Rohan oficiálně oznámila zahájení dobrovolné nabídky na odkup akcií Pegas ve výši 1 010 Kč. Tato nabídka je platná do 25. září. Nabídku kladně zhodnotilo i představenstvo společnosti Pegas, podle kterého je cena dobrovolné nabídky přiměřená. Skupina R2G Rohan má zatím v Pegasu podíl 10,8 % a ráda by ovládla celou společnost. V současnosti je největším akcionářem Pegasu fond Wood Textile Holding. V pátek akcie Pegasu uzavřely na úrovni 1 010 Kč (-0,1 % t/t), kolem které se cena drží od poloviny července. Nejvíce rostoucí akcií týdne byl Stock (+9,3 % t/t, 65,1 Kč), jehož akcie po výsledcích na začátku srpna rostly již třetí týden v řadě a dostaly se na nejvyšší úroveň od listopadu 2015. Nejhlubší pokles zaznamenaly akcie Komerční banky (-2,3 % t/t; 985 Kč), které beze zpráv nepatrně ztrácely celý týden. Příští týden budou především doznívat ohlasy ze setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole v USA, které skončí v neděli. Trhy budou sledovat hlavně to, zda šéf ECB Mario Draghi prozradí více o případném ukončování nákupů aktiv. Domníváme se tak, že efekt ze zasedání by mohl být především na devizové trhy vzhledem k nedávnému prudkému posílení eura a sázce trhu na restriktivnější politiku ECB. Druhým tématem týdne může být rostoucí nervozita okolo dluhového stropu USA. V Kongresu zatím není shoda na způsobu, jakým by měl být dluhový strop navýšen. V případě nezvýšení dluhového stropu by např. v říjnu vláda USA nemohla zaplatit zhruba čtvrtinu svých závazků. Akciové trhy momentálně postrádají významné impulzy pro růst i pro pokles a jsme názoru, že vyčkávací mód může během příštího týdne pokračovat. Číslem týdne bude změna zaměstnanosti v USA za srpen (pátek), kde se čeká růst o 180 tis. míst. Z makroekonomických zpráv budeme sledovat v úterý spotřebitelskou důvěru v USA (oček. 120 b. po 121,1) a ve středu druhý odhad amerického HDP za 2Q (oček. 2,7 % po prvním odhadu 2,6 % r/r). Ve čtvrtek budou zveřejněny počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, ale hlavně růst osobních příjmů a spotřeby za červenec (oček. +0,3 %, resp. 0,4 % m/m). Nabitý na makroúdaje bude pátek. Nejdůležitějším číslem bude změna zaměstnanosti za červenec, kde se čeká růst o 180 tis. míst. Index nákupních manažerů ISM v průmyslu by měl přinést solidní číslo 56,4 b. (posl. 56,3 b.) a spotř. důvěra dle Univerzity v Michiganu se čeká na úrovni 97,3 b. (posl. 97,6 b.). Ve čtvrtek a v pátek budou v Číně zveřejněny indexy nákupních manažerů za srpen (oček. 51,3 oficiální, resp. 51,0 b. od společnosti Caixin). V Německu se budou ve čtvrtek sledovat maloobchodní tržby za červenec (oček. +3,6 % r/r, posl. 1,5 %).