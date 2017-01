Pravidelný týdenní komentář k trhu

06.01.2017 16:55

Začátek roku z pohledu akciových trhů můžeme označit jako za poklidný. Žádná výraznější událost nenarušila relativní klid navazující na vánoční svátky. Investoři sledovali pravidelná makroekonomická data a zápis z posledního zasedání FOMC. Američtí centrální bankéři naznačili, že bedlivě budou sledovat možné fiskální stimuly spojované s novým prezidentem a budou vyhodnocovat možné dopady do inflace, potažmo do měnové politiky. Celkově můžeme říci, že akciové trhy přivítaly nový rok pozitivně. Pozitivní náladu měl i domácí trh, který prostřednictvím indexu PX vzrostl o 1,7 % t/t na 938 bodů. Z domácích informací jsme se zaměřili na CME. Podle informací ČTK očekává TV Nova (součást CME) růst cen za reklamu v letošním roce o 4 %. Na televizním reklamním trhu v ČR celkově by letos měly vzrůst ceny o 10 %. Informace jsou v souladu s tím, co zmiňoval management CME na konferenčním hovoru po 3Q16. Akcie zakončila páteční seanci na 66,6 Kč (beze změny t/t). Unipetrol oznámil, že rafinérská modelová marže za 4Q16 mírně klesla v meziročním srovnání na 4,0 USD/b. Podle očekávání mírně klesla také společná petrochemická marže (767 EUR/t). Ale je nutné připomenout, že oslabení je z rekordních hodnot pozorovaných v roce 2015. Makroprostředí je pro Unipetrol velmi příznivé. Výsledky za 4Q16 budou kromě běžného fundamentu navíc pozitivně ovlivněny platbou od pojišťoven. Titul zakončil týden na 182,5 Kč (-0,7 % t/t). Pegas Nonwovens ve čtvrtek po trhu oznámil, že kvůli nízké likviditě ukončí obchodování svých akcií na burze ve Varšavě. Společnost nabídne investorům odkup akcií za cenu 127 PLN/akcie, což bylo 4 % nad čtvrteční zavírací cenou 121,90 PLN. V korunách činí odkupní cena 786 Kč, přičemž poslední zavírací cena činí 765,10 Kč. Odkup se nicméně vztahuje pouze na investory, kteří budou 3. den od oznámení (v neděli 8.1.) držet akcie v depozitáři v Polsku. Pegas uvedl, že v Polsku akcionáři k čtvrtku drželi 434,5 tis. akcií, tedy cca 4,7 % akciového kapitálu. V podobné velikosti byl i zpětný odkup provedený v loňském roce. Pokud by Pegas vykoupil akcie od větší části polských investorů, náklady na odkup by mírně zvýšily čistý dluh firmy. Pegas bude odkupovat akcie v Polsku do 30.4. Očekává, že na burze ve Varšavě se jeho akcie přestanou obchodovat okolo poloviny března 2017. Titul zakončil pátek na 768,6 Kč (-0,1 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byl ČEZ (-2,2 % na 420,6 Kč). Na ČEZu se objevilo v týdnu několik menších informací (převod elektrárny Tisová, komentář k zajištění měnových kurzů apod.), které však neměly přímý dopad na obchodování. Propad akcií tak přičítáme vývoji na trhu s elektřinou, která v prvním letošním týdnu odepsala 8,3 % t/t. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne bylo VIG (+6,2 % na 611,2 Kč). Titul byl bez kurzotvorných informací. Pojišťovny celkově nadále těží ze současného vývoje na dluhopisových trzích. Rostoucí výnosy na dluhopisech zlepšují finanční výnosy pojišťoven, což je hlavním zdrojem čistého zisku. Ani druhý letošní týden zřejmě nebude oplývat výraznější aktivitou na akciových trzích. Na programu nejsou výraznější faktory, které by mohly znatelně ovlivnit obchodování. Ani makroekonomická data nepřijdou na pomoc. Absence nových informací bude zřejmě znamenat poklidnější obchodování se sníženou volatilitou. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na páteční obchodní bilanci. Exporty by měly vykázat pokles 3,8 % vs. minulý 0,1% růst a importy by měly vzrůst pomalejším tempem (3,0 %) než v listopadu (6,7 %). V USA se zaměříme na páteční maloobchodní tržby (oček. +0,5 po +0,1 % m/m) a spotřebitelský sentiment univerzity Michigan (oček. 98,6 po 98,2 bodu). V Německu se zaměříme na pondělní průmyslovou produkci (oček. +0,6 po +0,3 % m/m).