Pravidelný týdenní komentář k trhu

13.01.2017 17:06

Investoři se v druhém letošním týdnu zaměřili na začátek výsledkové sezóny v USA za 4Q16 a na vystoupení Donalda Trumpa. Ve čtvrtek netradičně zahájila výsledkovou sezónu Delta Airlines a v pátek se přidal bankovní sektor (např. JP Morgan, Wells Fargo či Bank of Amerika). Delta předvedla čísla v souladu s odhady. Ani bankovní výsledky nepřinesly zklamání. Ve středu měl první tiskovou konferenci od voleb Donald Trump. Nejednalo se o představení nové strategie, ale i tak byl investorskou komunitou úzce sledován. Celkově byla tisková konference trhem hodnocena lehce negativně, ale zbytek týdne mírný propad postupně smazal. Domácí index PX bez větších impulzů odepsal 0,8 % t/t na 930 bodů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v týdnu nepravomocně udělil pokutu O2 CR a Vodafone za propojování sítí. Jde o spor z roku 2001, který se již několikrát probíral. V případě O2 CR jde o pokutu ve výši 49,5 mil. Kč (zhruba 0,16 Kč/akcii). O2 CR uvedlo, že se proti pokutě odvolá. Pokuta je sice vždy nepříjemná, ale nemá výraznější dopad do hospodaření společnosti. Titul zakončil týden na 270 Kč (-0,2 % t/t). Stock Spirits ve středu oznámil, že obchodování v druhé polovině minulého roku a tedy i za celý rok 2016 bylo v souladu s očekáváním. Trh s vodkou v Polsku rostl jak v objemovém, tak finančním vyjádření. Podle konsensu Bloombergu trh za minulý rok očekává EBITDA na úrovni 50 mil. EUR. Čistý dluh byl na konci roku 60 mil. EUR (57 mil. EUR na konci roku 2015), což je méně než očekávání trhu (70 mil. EUR). Oznámení nepřináší žádné výraznější nové informace, částečně však může uklidnit některé investory, kteří se obávali dalšího zhoršování pozice společnosti na polském trhu. Kompletní výsledky za minulý rok společnost zveřejní 8. března. Akcie zakončila páteční seanci na 55,2 Kč (-2,3 % t/t). Prezident Miloš Zeman oznámil, že 31. ledna novými členy bankovní rady ČNB jmenuje Oldřicha Dědka a Marka Moru. V 7členné bankovní radě od února nahradí Pavla Řežábka a Lubomíra Lízala. Řežábkovi končí druhý šestiletý mandát a již nemohl pokračovat. Lízal skončí v bankovní radě po 6 letech. Dědek, o jehož jmenování se dlouho spekulovalo, ve vedení ČNB pracoval již v letech 1999-2005 a posledních 10 let pracoval jako národní koordinátor pro zavedení eura v ČR. Překvapivým jménem je Mora, který v minulosti pracoval na vysokých postech v různých orgánech EU včetně Evropské komise nebo jako vyjednavač ČR v EU. Dědek je znám názory o rychlém přijetí eura, Mora se dosud k měnové politice nevyjadřoval. Nejvíce klesající akcií týdne byla CME (-3,9 % na 64 Kč). Na titulu se neobjevila kurzotvorná informace. Pokles přisuzujeme korekci předešlého vývoje a oslabujícímu dolaru vůči koruně o zhruba 0,9 % t/t. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla Kofola (+4,1 % na 380 Kč). Titul byl bez kurzotvorných informací. Kvůli nízké likviditě je výrazněji znát téměř kterákoliv objednávka. Příští týden bude z pohledu amerických trhů zkrácený o pondělí, kdy je v USA svátek. Investoři se zaměří na čtvrteční ECB, páteční inaugurační projev Donalda Trumpa a na výsledkovou sezónu. ECB by neměla přinést výraznější impulzy na trh vzhledem k představeným prosincovým změnám. Donald Trump by měl v pátek přednést svůj inaugurační projev. Investoři budou vyhodnocovat, zda bude Trump konkrétnější ve zmíněném projevu či nikoliv. Hlavně se trh zaměří na poukázání na předvolební sliby. Výsledková sezóna samozřejmě bude přinášet důležité informace v průběhu celého týdne a to především pro banky a technologie. Celkově však očekáváme spíše vyčkávání až na pátek. Ten pak může přinést z našeho pohledu vybírání pozic, a proto jsme na příští týden defenzivní. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na páteční HDP za 4Q16 (oček. beze změny +6,7 % r/r) a průmyslovou produkci (oček. +6,1 po +6,2 % m/m). V USA se zaměříme na středeční spotřebitelskou inflaci (oček. +0,3 po +0,2 % m/m), průmyslovou produkci (oček. +0,6 po -0,4 % m/m). V průběhu týdne se budou sledovat i průběžná data z trhu nemovitostí. V Německu se zaměříme na úterní indexy ZEW, kde se čeká zlepšení jak v očekávání, tak v současné situaci.