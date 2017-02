Pravidelný týdenní komentář k trhu

17.02.2017 16:55

Výsledková sezóna, makrodata, vystoupení Yellenové v Kongresu a dění kolem Řecka. To byly témata minulého týdne. Řecko, EU a především MMF stále nenalezly společnou řeč, která by umožnila zakončit druhou revizi plnění plánu „znovuoživení“ řecké ekonomiky. Bez ukončené druhé revize nebude zemi uvolněna další tranše finanční pomoci, která má Řecku umožnit bez problémů uhradit splatné státní dluhopisy v polovině roku. Hlavní překážkou je nadále MMF, který má odlišný názor na dosavadní pokrok z řecké strany. Trh doufá v dohodu do pondělí (20.2.), kdy má schůzku Eurogroup. Samozřejmě se objevují skeptické a možná více reálné názory na další odložení, ale Evropa již v březnu vstupuje do volebního roku, což by mohlo další vývoj jednání značně komplikovat. Americké trhy dosáhly nových historických maxim v reakci na výsledkovou sezónu a na vystoupení Yellenové v Kongresu. Šéfka Fedu sice neřekla nové informace, ale potvrdila názor, že americká ekonomika se nadále vyvíjí dobře. Domácí index PX následoval své zahraniční konkurenty a posílil o 0,6 % t/t na 970 bodů. Z domácích zpráv jsme se zaměřili na představení volebního programu ČSSD. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka oznámil, že jedním z bodů volebního programu před podzimními parlamentními volbami bude návrh na změnu daňového systému, který by měl zahrnovat i bankovní daň. Tato daň by se podle ČSSD vypočítávala podle výše aktiv bank. Stejně jako po předchozích volbách, tak i nyní vidíme skutečné zavedení této daně jako nepravděpodobné, jelikož nemá dostatečnou podporu u ostatních stran. V okolních zemích jako Rakousku, Maďarsku, či Slovensku byly podobné daně zaváděny v roce 2011 jako dočasná opatření a ve všech zemích již došlo k jejich výraznému snížení. Komerční banka zakončila týden na 960 Kč (+0,3 % t/t), Erste Group na 794,9 Kč (+0,7 % t/t) a Moneta na 84,7 Kč (-4,4 % t/t). Unipetrol oznámil, že z důvodů preventivní údržby odstaví etylenovou jednotku na 9-10 dnů. Připomínáme, že etylenová jednotka byla po havárii spuštěna na podzim minulého roku. Vzhledem k velikosti odstávky neočekáváme podstatný dopad do hospodaření. Titul zakončil páteční seanci na 199 Kč (-0,4 % t/t). Prezident republiky, Miloš Zeman, v týdnu podepsal tzv. „protikuřácký“ zákon, který by měl začít platit 31.5.2017. Jedná se mimo jiné o zákaz kouření v restauracích a podpisem prezidenta skončil legislativní proces schvalování. Trh i naše projekce již s případnými dopady do spotřeby v ČR počítá. Philip Morris ČR zakončil obchodní týden na 13444 Kč (-0,7 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byla Moneta (-4,4 % na 84,7 Kč). Titul si po výsledcích z předchozího týdne vybírá oddychový čas. Investoři realizují zisky po té, co Moneta narazila po výsledcích na nová historická maxima. Volební program ČSSD zahrnující mimo jiné úvahy o bankovní dani rozhodně není pro bankovní sektor pozitivní informací. A to ani přes názor malého úspěchu na případné zavedení. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla O2 CR (+3,2 % na 278 Kč). Po převodu 3% podílu na nového akcionáře z předchozího týdne se akcie nadále těší investorskému zájmu. Je možné, že si právě O2 CR vybírají někteří investoři jako možnou strategii pro zrušení intervenčního režimu ČNB na českou korunu. Dostatečně negativní nejsou ani zprávy kolem drahých dat, které jsou aktuálně na domácí scéně hojně diskutované téma. Příští týden se investoři zaměří na výsledkovou sezónu, pravidelná makroekonomická data a na pondělní zasedání Eurogroup. Trh vnímá dosavadní vývoj výsledkové sezóny kladně a očekáváme, že tato nálada přetrvá i v dalším týdnu. Relativně chudší týden na makroekonomická data dá pak vyznít jiným událostem. To může být pro Evropu například setkání Eurogroup, kde se bude řešit mimo jiné řecká otázka. Nedohoda mezi MMF, EU a Řeckem na dalším postupu může znovu zjitřit vztahy v rámci Evropy a Řecko dostat na titulky novin. Jen připomínáme, že v pondělí jsou trhy v USA zavřeny. Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na středeční zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC a páteční spotřebitelský sentiment univerzity Michigan (oček. 96 po 95,7 bodech). V průběhu týdne se rovněž budou sledovat data z trhu nemovitostí. V Německu se zaměříme na středeční indexy IFO, kde se neočekává výraznější změna.