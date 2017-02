Pravidelný týdenní komentář k trhu

24.02.2017 16:45

Pravidelné pondělní setkání Eurogroup a zápis z posledního zasedání FOMC byly hlavními událostmi v minulém týdnu. Eurogroup měl mimo jiné na programu Řecko. Země se stále nedohodla s věřiteli a konkrétně s MMF nad dokončením revize postupu země v úsporných opatřeních, která je nutná pro udělení peněžních prostředků z druhého balíku pomoci. Finanční prostředky Řecko potřebuje pro splacení především červencové splátky dluhu. V pondělí se zainteresované strany dohodly, že se do Řecka vrátí vyjednavači a budou nadále prověřovat konkrétní kroky pro dokončení revize. Zápis z posledního zasedání FOMC nepřinesl na trhy nic nového. Fed je nadále připraven zvyšovat sazby, pokud bude pokračovat současný pozitivní vývoj u inflace a na trhu zaměstnanosti. Akciové trhy v USA dále atakovaly nová historická maxima. Bohužel domácí trh se k nim nepřipojil a index PX odepsal 1,0 % t/t na 960 bodů. Z domácích informací nás zaujalo, že Fortuna koupí od společnosti Hattrick Sports Group (HSG) její aktivity v Rumunsku, Chorvatsku a Španělsku. Oznámená cena akvizice je 85 mil. EUR. Žádné podrobnější informace o transakci, která by měla být dokončena ještě v 1H 2017, či hospodaření HSG ve zmíněných zemích prozatím nemáme k dispozici, takže nemůžeme hodnotit cenu. V každém případě se z pohledu Fortuny jedná o významnou transakci v objemu téměř poloviny současné tržní kapitalizace společnosti. V pololetí minulého roku měla Fortuna 30,5 mil. EUR v hotovosti, to znamená, že pokud by cena byla placena plně v hotovosti, Fortuna by se musela výrazně zadlužit (přibližně 2 - 3 násobek EBITDA). Zároveň se tímto snižuje šance na brzké obnovení výplaty smysluplné dividendy. Fortuna zakončila obchodování na 99 Kč (+3,7 % t/t). Z domácích informací nemůžeme opomenout předvolební dění v ČR. ČSSD ve svém volebním programu navrhuje progresivní zdanění příjmů firem i fyzických osob. Daň z příjmů firem by měla být ve třech pásmech: firmy se ziskem do 5 mil. Kč ročně by platily daň 14 %, se ziskem 5 – 100 mil. Kč ročně daň 19 % a se ziskem nad 100 mil. Kč daň 24 %. Nyní platí pro všechny firmy daň 19 %. Nejvyšší pásmo s daní 24 % by se podle návrhu dotklo asi 600 firem v ČR. Podle nás by tak velké většině firem na pražské burze vzrostlo daňové zatížení. Jde pouze zatím o předvolební návrh a není jisté, zda má po volbách šanci na realizaci, ale i jeho částečné uskutečnění by bylo pro velké společnosti negativní. Nejvíce klesající akcií týdne byla Erste Group (-4,7 % na 757,6 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Akcie se vyvíjely v rámci evropského finančního sektoru, který byl v uplynulém týdnu pod tlakem. Ten pramenil z nervozity kolem nadcházejících evropských voleb. Investoři mohou rovněž reagovat na očekávané výsledky, které budou zveřejněny v příštím týdnu. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byl Unipetrol (+6,8 % na 212,5 Kč). Na titulu se neobjevila výraznější kurzotvorná informace. Je patrné, že vzhledem k nízké likviditě je výraznější investorský zájem znát na ceně. Na druhou stranu Unipetrol má před sebou zřejmě rekordní rok a to jak z pohledu hospodaření, tak z pohledu pojistného plnění. Investoři rovněž spekulují na potenciál představení zajímavé dividendové politiky již v březnu. Příští týden se investoři zaměří na úterní vystoupení Donalda Trumpa v Kongresu. Jsou to již tři týdny, co nový americký prezident uvedl, že do několika týdnů představí slibovanou daňovou reformu. Vystoupení v Kongresu může být vhodnou příležitostí právě pro toto představení. Jen připomínáme, že trh očekává snížení korporátních daní a snížení daní na repatriaci zisků. Pro příští týden jsme lehce pozitivní s tím, že vystoupení Trumpa přinese zvýšenou volatilitu. Na domácím trhu bude pokračovat výsledková sezóna. V úterý představí svá čísla Erste Group. Očekáváme, že banka vykáže zisk 94 mil. EUR za 4Q16 (-54 % r/r). Výrazný meziroční pokles je způsoben téměř absencí daní v roce 2015 z důvodu přecenění odložené daně. Obdobné to bylo i s minoritními podíly. Management již dříve indikoval hrubou dividendu 1 EUR na akcii (3,5% hrubý div. výnos). Trh bude vyčkávat, zda se tato indikace potvrdí. Celkově se domníváme, že jsou očekávání nastavena spíše konzervativně. Pro domácí trh bude zajímavé rovněž sledovat technickou událost změny vah v rámci indexů MSCI ke konci února. Moneta by měla zvýšit svůj podíl v těchto indexech vzhledem ke 100% podílu volně obchodovaných akcií. Naopak snížit svůj podíl by měly ostatní tituly v indexu (ČEZ, KB a O2 CR). Pro Monetu by to mohlo znamenat čistý příliv finančních prostředků. Pro ostatní zmíněné tituly se domníváme, že by měl být případný negativní dopad limitovaný vzhledem k tomu, že očekáváme zvýšení podílu ČR v rámci indexů MSCI. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na PMI průmyslu (oček. 51,2 po 51,3 bodech). V USA se zaměříme na pondělní objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (oček. +1,6 po -0,5 % m/m), úterní druhý odhad HDP za 4Q16 (oček. +2,1 po +1,9 % q/q), středeční ISM průmyslu (oček. beze změny 56 bodů) a páteční ISM služeb (oček. 56,4 po 56,5 bodu).