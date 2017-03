Pravidelný týdenní komentář k trhu

03.03.2017 16:55

Poslední únorový den investoři sledovali vystoupení Donalda Trumpa v americkém Kongresu. Nicméně zmíněné vystoupení nic výrazně nového z pohledu trhu nepřineslo. Očekávala se konkretizace daňové reformy či podrobnější plán fiskální expanze. Možná zajímavější proto bylo vystoupení člena FOMC Dudleyho. Ten naznačil, že zvyšování sazeb na březnovém zasedání je reálným scénářem. Tento výrok posunul očekávání trhu na možné zvýšení již v březnu nad 80 % z předchozích 45 %. Posilování dolaru na sebe nenechalo dlouho čekat a k euru se vrátilo na hranici 1,05 USD/EUR. Vystoupení Trumpa i přes náznak vzrůstu US sazeb již v březnu znamenal posun amerických indexů na nová historická maxima. Domácí index PX nezůstal pozadu a přidal 1,5 % t/t na 974 bodů. Z domácích informací nás zaujalo pokračování výsledkové sezóny. Erste Group vykázala čistý zisk za 4Q16 na úrovni 86 (-58 % r/r) vs. oček. 94 mil. EUR. Slabší výsledek je způsoben jednorázovými položkami napojenými na Rumunsko a odpis goodwillu na Slovensku. Management potvrdil návrh hrubé dividendy 1 EUR/akcii (3,6% hrubý div. výnos). Titul zakončil týden na 777,1 Kč (+2,6 % t/t). Unipetrol dostane dalších 40 mil. USD (1mld. Kč či 5,6 Kč/akcii) od pojišťoven, které se vztahují k havárii v kralupské rafinerii. Zúčtováno bude v 1Q17 (27. 4. 2017). Unipetrol již dostal za havárie v Litvínově a Kralupech celkem 9 mld. Kč. Podle našich odhadů by měl ještě dostat cca 7 mld. Kč (cca 40 Kč na akcii). Výsledky v tomto roce budou opět rekordní podporovány standardním provozem, příznivým makroprostředím, a platbami od pojišťoven. Akcie zakončila páteční seanci na 217,6 Kč (+2,4 % t/t). Pegas potvrdil, že má zájem postavit v Jihoafrické republice nový výrobní závod. Pegas je ve fázi nákupu pozemku. Konečné rozhodnutí o výstavbě nové linky a objednání linky je podmíněno dohodou s odběrateli a očekává se v prvním pololetí. Podle očekávání, by nová linka měla mít kapacitu 10 tis. tun textilií ročně a měla by začít dodávat výrobky na konci r. 2018. Odhadovaná investice by se v první fázi měla pohybovat od 30 do 35 mil. EUR. Titul zakončí týden na 830,8 Kč (-0,9 % t/t). Komerční banka dokončila prodej budovy Na Příkopě, kde má v současné době svou centrálu, německému realitnímu fondu Commerz Real Investmentgesellschaft. Nadále na této adrese zůstane pouze retailová pobočka. Podle tisku by hodnota transakce mohla být okolo 1,5 mld. Kč. Banka zakončila týden na 953,9 Kč (+3,6 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byl Stock Spirits (-2,9 % na 55,6 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Odhadujeme, že se jedná o technickou korekci předchozího růstu před výsledky, které budou zveřejněny příští týden. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla CME (+4,7 % na 74,3 Kč). Na titulu se neobjevila výraznější kurzotvorná informace. Jelikož je CME primárně kotována v USA, tak titul dotahoval pozitivní náladu celého trhu. Příští týden se investoři zaměří na čtvrteční zasedání ECB. Trh bude sledovat rétoriku Draghiho s ohledem na rostoucí inflaci. Domníváme se, že ani tento faktor šéfa ECB nevykolejí a nenaznačí možné utahování aktuálně velmi uvolněné monetární politiky. Sledovat se bude i summit EU, kde může mimo jiné Velká Británie oficiálně oznámit vystoupení z EU, tedy aktivovat tzv. článek 50 Lisabonské smlouvy. Sice trh s vystoupením počítá, ale reálné připomenutí tohoto faktu může způsobit výraznější volatilitu na trhu. Na domácím parketu bude pokračovat výsledková sezóna. Ve čtvrtek zveřejní čísla Fortuna. Očekáváme, že EBITDA za 4Q16 dosáhne 7,1 mil. EUR (-26 % r/r). Důvodem poklesu je nadále probíhající přesun zákazníků na online platformu (nižší marže). Naše projekce znamená lehce horší výsledek, než byl výhled společnosti. Investoři se zaměří na jakékoliv informace k nedávné akvizici. Pro doplnění ve středu zveřejní svá čísla Stock Spirits. Investoři budou sledovat, jak se vyvíjí situace v Polsku, které dříve stálo za poklesem hospodaření. Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na pondělní podnikové objednávky (oček. 1,0 po 1,3 % m/m) a páteční měsíční zaměstnanost (oček. 185 po 227 tis. nových pracovních míst). V Německu se zaměříme na úterní podnikové objednávky (oček -2,9 po +5,2 % m/m) a středeční průmyslovou produkci (oček. +2,7 po -3,0 % m/m).