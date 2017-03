Pravidelný týdenní komentář k trhu

10.03.2017 17:25

Investoři se v uplynulém týdnu zaměřili na čtvrteční rozhodnutí ECB o sazbách a summit EU. ECB na svém čtvrtečním zasedání nepřinesla nic překvapivého. Draghi bránil stávající uvolněnou měnovou politiku a ani nenaznačil, že by bylo uvažováno o její změně resp. o jejím utlumení. Otázky směřující ke spotřebitelské inflaci odvětil tím, že ECB nevidí přesvědčivý trend v růstu inflace. Současně uvedl, že ECB očekává, že inflace zůstane poblíž 2% úrovně. Probíhající summit EU mohl přinést oficiální žádost Velké Británie o spuštění článku 50 Lisabonské smlouvy o vystoupení z EU. Nicméně domácí Sněmovna lordů přišla v týdnu s návrhem, že rozhodnutí ministerské předsedkyně musí být následně ještě schváleno dolní komorou Parlamentu. Toto stanovisko však jen formálně oddálí oficiální oznámení o vystoupení země z EU. Zahraniční indexy si vybraly oddychový čas a mírně ustoupily z historických maxim v návaznosti na očekávané zvýšení sazeb v USA. Domácí trh se přidal k všeobecné náladě a index PX odepsal za týden 0,2 % na 972 bodů. Z domácích informací jsme sledovali pokračování domácí výsledkové sezóny. Stock Spirits zveřejnil výsledky za celý rok 2016. Provozní zisk EBITDA poklesl o 4,1 % r/r na 51,5 mil. EUR a čistý zisk meziročně vzrostl o 46 % na 28,4 mil. EUR. Obě tato čísla byla mírně nad konsensem trhu. Management dále navrhne finální dividendu ze zisku minulého roku ve výši 5,45 eurocentů na akcii (2,7% hrubý dividendový výnos). Dohromady s již vyplacenou mimořádnou dividendou 11,9 eurocentů a mezitímní dividendou 2,3 eurocentů, tak společnost za minulý rok vyplatila či vyplatí 19,62 eurocentů na akcii (9,6% hrubý dividendový výnos). Titul zakončil týden na 54,8 Kč (-1,4 % t/t). Ve čtvrtek zveřejnila své výsledky hospodaření Fortuna. Provozní zisk EBITDA za 2016 s 22,1 mil. EUR (-19 % r/r) zaostal za naším očekáváním 22,9 mil. EUR a tím i za původním výhledem managementu (pokles o 10-15 % r/r). Relativně zajímavou informací byl výhled společnosti na rok 2017, který počítá s růstem EBITDA o 20-25 % bez vlivu akvizice. Nicméně Fortuna potvrdila, že za minulý ani tento rok nebude vyplacena žádná dividenda. Konferenční hovor dále přinesl některé informace o nové akvizici. Ty ukazují, že nedávná akvizice nebyla pravděpodobně předražená (EV/EBITDA 6-10x) a neměla by vyčnívat ani oproti ocenění samotné Fortuny (EV/EBITDA 8,6x). Na více informací se však stále čeká. Titul zakončil pátek na 101,5 Kč (+1,5 % t/t). Z ostatních informací nás zaujalo, že Viceprezident CME Daniel Penn prodal 7.3. cca 10 tis. akcií CME za cenu 3,05 USD. Tyto akcie získal prostřednictvím akciových odměn od společnosti. Prodeje managementem bývají trhem vnímány negativně. Akcie zakončila páteční seanci na 78,1 Kč (+5,1 % t/t). Unipetrol uvedl, že bude i v následujících třech letech dodávat naftu společnosti České dráhy (ČD). Mělo by se jednat o 213 mil. litrů nafty za 4,4 mld. Kč. Naftu pro ČD dodává Unipetol od r. 2011. Předpokládáme, že trh s prodloužením kontraktu počítal. Důležitější je pro Unipetrol, že modelové marže v tomto kvartále (leden + únor) se stále drží na velmi vysokých úrovních, což je předpoklad silná reportovaná čísla. Unipetrol zakončil týden na 220 Kč (+1,1 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byla Komerční banka (-3,4 % na 921,9 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Odhadujeme, že se jedná o technickou korekci předchozího růstu. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla Erste Group (+5,3 % na 817,9 Kč). Na titulu se neobjevila výraznější kurzotvorná informace. Je zřejmé, že v rámci bankovního sektoru byly preferovány tituly, které mají méně defenzivní profil. Odpovídá tomu i skokan a poražený v rámci našeho domácího trhu. Příští týden se investoři zaměří na středeční zasedání FOMC. Trh již z 96 % očekává zvýšení o 25 b.b. Dolar prozatím vyčkává u hranice 1,05 k euru a akcie jsou víceméně stabilní. Zlato se naopak vrací k úrovni 1200 USD/unci z hladiny 1260 na přelomu února a března. Naplnění plánu Fedu na tři letošní zvýšení sazeb se může více přiblížit. Sledovat se bude komentář k rozhodnutí resp. možný výhled na další kroky. Očekáváme zvýšenou nervozitu před rozhodnutím. Potvrzení očekávání trhu může přinést vybírání zisků, které bude dle našeho názoru rychle vymazáno nákupními objednávkami. Konec týdne by tak mohl být beze změny. Ve středu 15.3. by mohl Unipetrol zveřejnit svou novou strategii na nadcházející roky. Ta by pak mohla obsahovat i postoj vůči dividendové politice. Část trhu spekuluje na možnost zvýšené dividendy, kterou je společnost schopna fundamentálně zvládnout bez problémů. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na úterní průmyslovou produkci (oček. +6,2 po +6,0 % m/m). V USA se zaměříme na středeční spotřebitelskou inflaci (oček. 2,7 po +2,5 % r/r), maloobchodní tržby (oček. 0,1 po 0,4 % m/m), rozhodnutí FOMC o sazbách (očekává se zvýšení o 25 b.b.) a páteční průmyslovou produkci (oček. +0,2 po -0,3 % m/m). V Německu budeme sledovat úterní indexy ZEW, kde se očekává mírné zlepšení.