Pravidelný týdenní komentář k trhu

17.03.2017 17:00

Uplynulý týden patřil středečnímu zasedání FOMC, na němž dle očekávání centrální bankéři zvedli úrokovou sazbu o 25 b.b. Současně Fed potvrdil, že hodlá v rámci tohoto roku ještě dvakrát zvýšit sazby, což odpovídá solidnímu výkonu americké ekonomiky. K možnému snižování rozvahy bankéři uvedli, že tuto otázku odložili na některá z dalších zasedání. Celkově tedy trh vyhodnotil středeční zasedání jako tzv. holubičí zvýšení sazeb. Vedle Fedu investoři sledovali parlamentní volby v Holandsku. Ty relativně překvapily výhrou Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) současného premiéra Marka Rutteho. Naopak poněkud kontroverzní Strana pro svobodu (PVV) Gerta Wilderse skončila hůře, než se očekávalo. Takový výsledek však snížil rizikové vnímání pro Evropu resp. EU a bylo to znát především na posílení eura vůči americkému dolaru. Rozhodnutí Fedu trhy spíše opětovně naplnilo optimismem. Výjimkou nebyla ani domácí burza, kde index PX přidal 0,9 % t/t na 981 bodů. Z domácích informací nás zaujalo zveřejnění nové strategie Unipetrolu. EBITDA LIFO by v letech 2017-2018 měla dosáhnout 19,7 mld. Kč. EBITDA LIFO dosáhla 10,9 mld. Kč v r. 2015 a 12,0 mld. Kč v r. 2016. Letos očekáváme zhruba hodnotu jako v loňském roce. To znamená pokles v roce 2018 na 8 mld. Kč. To je pravděpodobně vzhledem k tomu, že Unipetrol očekává pokles společné petrochemické marže, což nekompenzuje růst modelové rafinační marže. CAPEX 2017-2018 očekává Unipetrol na úrovni 16,3 mld. Kč. To zahrnuje také dostavbu nové jednotky PE3 (8,5 mld. Kč, cca polovina je už proinvestována). Unipetrol plánuje zachovat výplatu dividendy a její systematický růst. Bohužel žádná bližší informace k dividendě nezazněla. Titul zakončil páteční obchodování na 220 Kč (beze změny t/t). Fortuna v rámci zápisu z mimořádné valné hromady zveřejnila některá čísla o hospodaření rumunských společností Bet Active Concept a Bet Zone, které kupuje od skupiny Penta. Objem přijatých sázek byl v minulém roce 224 mil. EUR, tržby 32 mil. EUR a EBITDA -1,1 mil. EUR. Při započítání výherních automatů, které byly začleněny na začátku tohoto roku by EBITDA byla 2,5 mil. EUR. Při porovnání ceny akvizice 50 mil. EUR (47 mil. plus 3 mil. dluhu) k přijatým sázkám (0,22) a k tržbám (1,56) vypadá cena na první pohled přibližně na úrovni ocenění celé Fortuny (0,2, respektive 1,9), nicméně v porovnání k EBITDA je akvizice výrazně předražená (20 oproti 9,3). Na druhou stranu bez znalosti dalších detailů nevíme, čím byla EBITDA v minulém roce ovlivněna a jaký bude její další vývoj. Fortuna zakončila páteční seanci na 107 Kč (+5,4 % t/t). Šéf ÚOHS Petr Rafaj, uvedl, že úřad zahájí kontrolu možného kartelu tří hlavních mobilních operátorů v Česku na podezření z možného kartelu. Jde tak o relativně překvapivé rozhodnutí vzhledem k tomu, že nedávno Rafaj řekl, že není potřeba dalšího šetření. Nicméně dané šetření nebo spíše monitorování trhu ještě neznamená, že se jedná o správní řízení, kde může úřad udělit pokutu až 10 % z tržeb. O2 CR v pátek skončilo na 277,7 Kč (+1,5 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byl Philip Morris ČR (-2,7 % na 13211 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Odhadujeme, že se jedná o technickou korekci předchozího růstu. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byl Stock Spirits (+6,5 % na 58,4 Kč). Na titulu se neobjevila výraznější kurzotvorná informace. Po propadu z předminulého týdne přišla růstová korekce. Předminulý týden nejdříve titul zveřejnil solidní čísla hospodaření. Ale pak daná čísla negativně komentoval aktivistický investor Amaral a dostal titul pod tlak. Příští týden bude relativně chudý na výraznější globální impulzy. Na začátku týdne se sejdou ministři financí zemí Eurozóny a jedním z bodů jednání bude opětovně Řecko. Široce se nečeká, že by bylo dosaženo finální dohody nad druhou revizí posunu země v ozdravném procesu. Nicméně se bude sledovat, zda Řecko dosáhne aspoň nějakého posunu. Celkově jsme na příští týden neutrální a nečekáme žádný výrazný trend. Domácí scéna bude plná informací z dobíhající výsledkové sezóny. V pondělí zveřejní svá čísla Kofola. Za 4Q16 očekáváme EBITDA ve výši 201 mil. Kč (+76,6 % r/r) a tím pádem splnění vytýčeného cíle managementem. Neočekáváme výraznější tržní reakci. V úterý zveřejní čísla ČEZ. EBITDA za 4Q16 by měla dosáhnout 12,7 mld. Kč (-20,3 % r/r). Důvodem poklesu je cena elektřiny a výpadky v jaderných elektrárnách. Investoři čekají na návrh dividendy, ale toho se zřejmě nedočkají. Naše projekce je 35 Kč/akcii, ale trh čeká kolem 30 Kč. Bez návrhu dividendy čekáme neutrální vyznění v případě souladu s projekcemi. Očekáváme, že VIG ve čtvrtek zveřejní čistý zisk bez minorit ve výši 64 mil. EUR za 4Q16 (srovnatelná čísla za 4Q15 nejsou k dispozici). Investoři se zaměří na jakékoliv informace k budoucímu výhledu a komentáři ke stabilizaci výnosů z investic. Samotné výsledky by neměly přinést výrazné překvapení. Konečně v pátek zveřejní čísla Pegas Nonwovens. EBITDA za 4Q16 by měla dosáhnout na 11,3 mil. EUR (-22,4 % r/r). Pokles je dán vývojem cen polymerů. Investoři se zaměří na výhled na rok 2017. Naše projekce je poněkud konzervativnější s EBITDA 46,9 vs. oček. trhu 48,3 mil. EUR. Samotná čísla by výraznější překvapení přinést neměla. Výhled by mohl však nějaké překvapení přinést. Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na páteční objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (oček. +1,0 po +2,0 % m/m). V průběhu týdne budou zveřejněna i některá pravidelná data z trhu nemovitostí.