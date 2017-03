Pravidelný týdenní komentář k trhu

31.03.2017 17:41

Poslední březnový týden ovládlo několik faktorů. Prvním bylo neschválení nové zdravotnické reformy v USA ještě z předminulého týdne. Tento Trumpův neúspěch vnáší otazníky nad schopností protlačit Kongresem další slibované reformy. Navíc vzniká otázka, jak moc agresivní může například být daňová reforma bez prostředků z ostatních plánovaných reforem. Rovněž sledovaným faktorem bylo prohlášení zemí OPEC a dalších vybraných producentů o možnosti prodloužit časové období snížené nabídky ropy. Cena ropy mírně korigovala předchozí pokles. Do třetice došlo k faktické aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy ze strany Velké Británie, která tak do dvou let zřejmě opustí EU. Celkově zámořské trhy nejprve prošly korekcí kvůli neschválení zdravotnické reformy v USA a nejistotě ohledně Brexitu, ale nakonec kupci převládli nad prodejci. Domácí index PX hledal směr a nakonec zakončil týden na 981 bodech tedy -0,1 % t/t. Z domácích informací jsme sledovali závěr výsledkové sezóny. Philip Morris ČR v úterý zveřejnil čistý nekonsolidovaný zisk 1007 Kč/akcii (+8,9 % r/r) a překonal naši projekci 936 Kč/akcii. Důvodem byly již lepší než očekávané tržby z ČR. Navržená hrubá dividenda 1000 Kč na akcii (7,5% hrubý div. výnos) rovněž překonala naši projekci 936 Kč. Akcie zakončila týden na 13570 Kč (+0,6 % t/t). V tisku se objevila informace, že by UniCredit mohl prodat své aktivity v ČR a na Slovensku. Údajnými zájemci by pak mohly být Moneta nebo Komerční banka, respektive Societe Generale. Hodnota aktiv UniCreditu v ČR a SR je odhadována na 80 – 90 mld. Kč. V této fázi se jedná pouze o spekulace s nejasným zdrojem, které žádná ze stran zatím nekomentovala. Transakce by byla přibližně dvakrát větší, než je současná tržní kapitalizace Monety. Moneta zakončila týden na 85,8 Kč (+1,2 % t/t) a KB zakončila na 940 Kč (-1,7 % t/t). Dle tiskové zprávy ČEZu společnost souběžně realizuje odkup vyměnitelných dluhopisů a blokový prodej akcií MOL. Dle odhadu společnosti může prodej podílu v MOLu zlepšit zisk před zdaněním v roce 2017 o 3,4 mld. Kč (6,3 Kč/akcii). To je v souladu s dříve oznámeným výhledem na čistý zisk v rozmezí 12-17 mld. Kč, kde velké rozpětí obsahovalo možnost prodeje podílu v MOLu. Důvodem prodeje je cena akcií MOLu, která se pohybuje na šestiletém maximu. ČEZ zakončil týden na 436 Kč (-0,6 % t/t). V pátek ještě překvapila Fortuna. Majoritní vlastník (Forbet ze skupiny Penta) oznámil záměr podat dobrovolnou nabídku na odkup všech volně obchodovaných akcií v ČR a Polsku. Nabízená cena by měla být 98,69 Kč (15,43 PLN). Penta hodlá údajně dosáhnout zpět 100% vlastnictví. Nabízenou cenu odkupu jsme hodnotili jako nízkou. Titul zakončil týden na 108,2 Kč (+1,1 % t/t). Kromě akciových informací se na domácí scéně sledovalo i čtvrteční zasedání ČNB. Trh sledoval jakékoliv informace k možnému ukončení kurzového závazku. ČNB uvedla, že k ukončení dojde zřejmě dříve než v polovině roku, ale stále mimo jiné potřebuje více informací k vývoji domácí spotřebitelské inflace. Rovněž uvedla, že k ukončení může dojít na jakémkoliv zasedání. Koruna po zasedání nejdříve oslabila ke 27,25 Kč/EUR, ale na konci týdne už byla opětovně na úrovni 27,02 Kč/EUR. Nejvíce klesající akcií týdne byla Komerční banka (-1,7 % na 940 Kč). V tisku se objevila spekulace, že by KB mohla být mezi zájemci o domácí aktivity UniCredit Bank. I tato informace mohla podpořit ústup z předchozího růstu, který nebyl založen na žádných kurzotvorných informacích. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla CME (+2,7 % na 77,0 Kč). Na titulu se neobjevila výraznější kurzotvorná informace. Titul kopíruje vývoj na americkém Nasdaqu. Příští týden se investoři zaměří na středeční zápis z posledního zasedání Fedu, kde došlo ke zvýšení sazeb. Vzhledem k tomu, že poslední zasedání doprovázela tisková konference, tak by zápis již neměl obsahovat nové informace. Dle našeho názoru bude trh bez jasného trendu a bude vyčkávat na výsledkovou sezónu za 1Q, která se spustí až druhý dubnový týden. Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na pondělní ISM průmyslu (oček. 57,0 po 57,7 bodech m/m), úterní podnikové objednávky (oček. 0,9 po 1,2 % m/m), středeční ISM služeb (oček. 57,0 po 57,6 bodech m/m) a páteční data z trhu práce (oček. 175 tis. po 235 tis. nových prac. místech m/m). V Německu se zaměříme na čtvrteční podnikové objednávky (+3,5 po -7,4 % m/m) a páteční průmyslová produkce (oček. -0,2 po +2,8 % m/m).