Pravidelný týdenní komentář k trhu

13.04.2017 16:50

Zkrácený obchodní týden před Velikonocemi patřil defenzivní obchodní strategii pod tíhou zhoršení vztahů mezi USA a Ruskem kvůli situaci v Sýrii. Zlato bylo jasným výhercem, když se dostalo na dosah 1300 USD/oz (+2,2 % t/t). Vedle vyostřené geopolitiky se investoři zaměřili na začátek výsledkové sezóny v USA. Zde reportovaly svá čísla velké banky. První výsledky dopadly nad očekávání, což mírně vylepšilo tržní sentiment. Celkově trh očekává, že výsledky za 1Q17 mají podpořit sílu americké ekonomiky. Stejně jako většina akciových indexů i domácí index PX si vybral oddychový čas. Za týden poklesl o 0,8 % na 977 bodů. Nutno však podotknout, že pokles byl ovlivněn technickým faktorem obchodování bez nároku na dividendu u dvou titulů (Moneta a Komerční banka). Z domácích informací jsme sledovali nové informace k valné hromadě Monety. Jeden z akcionářů podal návrh na posunutí výplaty dividendy na 15. května, tedy dříve, než navrhuje management (26. června). O návrhu managementu i akcionáře se bude hlasovat na valné hromadě, která se koná 24. dubna. Titul zakončil týden na 80,1 Kč (-9,1 % t/t). Jen připomínáme, že se titul obchodoval v týdnu bez nárok na hrubou dividendu 9,8 Kč/akcii. Minoritní akcionář Fortuny, společnost Templeton AM požádal soud o vydání soudního příkazu ohledně plánované akvizice společností v Rumunsku. Důvodem je nedostatek poskytnutých informací a možný střet zájmů majoritního akcionáře Fortuny, který je zároveň prodávajícím vlastníkem kupovaných rumunských společností. Templeton dále uvádí, že tyto rumunská aktiva jsou nadhodnocena vzhledem ke srovnatelným společnostem i vzhledem k předchozí akvizici Hattrick Sports Group. Fortuna zakončila týden na 104,1 Kč (-2,0 % t/t). Pokud nepočítáme pokles Monety po dividendě, tak nejvíce klesající akcií týdne byla Erste Group (-3,2 % na 794,1 Kč). Na Erste se neobjevila žádná kurzotvorná informace a titul reagoval v souladu s vývojem evropského bankovního sektoru. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byl Unipetrol (+9,7 % na 252,3 Kč). Unipetrol zveřejnil rozhodnutí o koupi nových lokomotiv do divize přeprava. Nicméně tuto informaci nepovažujeme za kurzotvornou. Na titulu stále pokračují spekulace na možnost výraznější distribuce finančních prostředků směrem k akcionářům. To a nízká likvidita jsou faktory, které posunuly titul na několikaletá maxima. Příští týden bude na některých trzích včetně ČR opětovně zkrácený o Velikonoční pondělí. Investoři budou nadále sledovat situaci kolem Sýrie resp. vztahy mezi Ruskem a USA. Zjitřená situace může přetrvávat a znamenat ústup od rizikových aktiv. V USA se bude rovněž sledovat pokračování výsledkové sezóny. Na programu budou finanční instituce a částečně technologie. Celkově jsme nadále obezřetní a pro příští týden očekáváme obchodování bez trendu. Z domácích informací připomeneme poslední den s nárokem na dividendu u Philip Morris ČR ve středu (19.4.). PMČR navrhuje vyplatit hrubou dividendu ve výši 1000 Kč (7,1% hrubý div. výnos). Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme již na pondělní data z průmyslové produkce (oček. 6,3 po 6,0 % m/m) a HDP za 1Q17 (oček. 6,8 po 6,8 % r/r). V USA se zaměříme na úterní průmyslovou produkci (oček. 0,4 po 0,1 % m/m) a pravidelná data z trhu nemovitostí.