Pravidelný týdenní komentář k trhu

05.05.2017 16:50

První květnový týden investoři sledovali středeční zasedání FOMC, výsledkovou sezónu a předvolební průzkumy ve Francii. Fed dle očekávání sazby nezvýšil, ale ponechal optimistický výhled a současné slabší ekonomické výsledky za 1Q označil za přechodné. Jestřábí vyznění tak znamenalo, že trh zvýšil své očekávání na červnové zvýšení sazeb z 67 % na 97 %. Výsledková sezóna nadále pokračuje v pozitivním gardu. Předvolební průzkumy druhého kola francouzských prezidentských voleb, které se konají v neděli 7.5. nadále favorizovaly Macrona před Le Penovou v poměru 62:38. Lehká nervozita před druhým kolem francouzských prezidentských voleb a jestřábí Fed znamenaly pro trh mírný oddychový čas. Ani BCPP nebyla výjimkou a domácí index PX zakončil na 1006 bodech, což představovalo pokles o 0,2 % t/t. Z domácích informací jsme sledovali pokračování výsledkové sezóny. Čtvrteční Komerční banka předvedla velmi silné výsledky (čistý zisk 4,1 či +41 % r/r vs. oček. 3,0 mld. Kč), které však byly ovlivněny jednorázovými položkami a velmi nízkými opravnými položkami. Titul zakončil zkrácený týden na 949,7 Kč (-0,6 % t/t). Páteční Erste Group předvedla za 1Q17 čistý zisk 262 (-5,0 % r/r) vs. oček. 272 mil. EUR. Lehkým zklamáním byly již čisté úrokové výnosy (1051 vs. oček. 1075 mil. EUR) kvůli zpomalení dynamiky růstu úvěrů. Představený výhled zahrnoval očekávanou návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 %, stabilní výnosy, růst nákladů o 1-2 % r/r, nižší bankovní daně a vyšší rizikové náklady. To víceméně odpovídá očekávání. Titul zakončil páteční obchodní seanci na 867,6 Kč (-2,1 % t/t). Unipetrol svolal valnou hromadu (VH) na 7. 6. 2017. Rozhodný den pro účast na VH a na dividendu je 31. května. To znamená, že akcie Unipetrolu se budou naposledy obchodovat s nárokem na dividendu a účast na VH 29. května. Akcionáři budou na VH mimo jiné hlasovat o navržené dividendě 8,3 Kč (hrubý výnos 2,9 %). Titul zakončil pátek na 285,9 Kč (+2,5 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byl Stock Spirit (-3,2 % na 54,4 Kč). Na titulu se neobjevila žádná korporátní informace. Odhadujeme, že se jednalo pouze o technickou korekci předchozího vývoje. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla VIG (+4,2 % na 671,3 Kč). VIG sice nezveřejnila žádnou kurzotvornou informaci, ale celý pojišťovací sektor těží z postupné stabilizace situace na dluhopisovém trhu. Vyšší výnosy na dluhopisech znamenají vyšší zisky pro zmíněný sektor. Investoři se v příštím týdnu zaměří na výsledky víkendového druhého kola francouzských prezidentských voleb. Základním scénářem je výhra umírněného Macrona, což by mělo být trhem přijato pozitivně. Rizikovým faktorem je stále vnímána výhra protikandidátky Le Penové pro její radikální názory směrem k EU. Příští týden bude pro domácí burzu opětovně zkrácený o pondělní státní svátek. Z informací se zaměříme na výsledkovou sezónu. Ve čtvrtek zveřejní čísla Moneta, CEZ, Fotuna, Pegas a Kofola. Od Monety očekáváme zmírnění poklesu čistého zisku na -13 % r/r na 934 mil. Kč. Důvodem poklesu je implementace nové strategie od ledna 2016. Samotné výsledky by neměly výrazně ovlivnit obchodování. CEZ by měl za 1Q17 vykázat EBITDU 17,6 mld. Kč (-12 % r/r). Důvodem meziročního poklesu jsou klesající ceny elektřiny a odstávky jaderných bloků. Sledovat se bude možná úprava výhledu na čistý zisk za 2017, kde čekáme zúžení rozpětí na 12-15,5 z 12-17 mld. Kč kvůli prodeji podílu v MOLu. Výsledky by neměly přinést větší tržní odezvu. U Fortuny očekáváme EBITDu ve výši 4,3 mil. EUR (-8,0 % r/r) za 1Q17. Důvodem pro pokles jsou výrazně rostoucí náklady kvůli oznámeným akvizicím. Očekáváme, že management se bude snažit vykázat co nejhorší čísla vzhledem ke snaze majoritního akcionáře o stažení titulu z veřejné obchodovatelnosti. Pegas Nonwovens by měl zveřejnit za 1Q17 9,1% r/r pokles EIBTDA na 10,5 mil. EUR. Důvodem pro pokles je zvýšení cen vstupů, které se do prodejních cen projeví až se zpožděním. Celoroční cíle by měly být potvrzeny. Konečně Kofola by měla představit za 1Q17 pokles EBITDA o 40 % na 93 mil. Kč. Důvodem je sezónnost, kdy Velikonoce vyšly až na duben, růst cen cukru a pokračující problematická situace v Polsku. Očekáváme, že by trh tyto informace mohl přijmout negativně. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na pondělní data z obchodní bilance, kde by importy (oček. +18,0 po 20,3 % r/r) a exporty (oček. 11,3 po 16,4 % r/r) v dolarovém vyjádření měly vykázat nižší dynamiku růstu. V USA se zaměříme na páteční data o spotřebitelské inflaci (oček. 0,2 po -0,3 % m/m), maloobchodních tržbách (oček. 0,6 po -0,2 % m/m) a index spotřebitelského sentimentu Michigan (oček. beze změny 97 bodů). V Německu se zaměříme na pondělní podnikové objednávky (oček. 0,9 po 3,4 % m/m), úterní průmyslovou produkci (oček. -0,8 po 2,2 % m/m) a páteční HDP za 1Q17 (oček. 0,6 po 0,4 % q/q).