Pravidelný týdenní komentář k trhu

02.06.2017 16:40

O větší vzrušení se v minulém týdnu postaraly jen rebalance indexů MSCI ke konci května. Ty způsobily zvýšený objem a v některých případech i výraznější volatilitu. Makroekonomická data z USA ve znění měsíční zaměstnanosti přinesla zklamání, když USA z květen vytvořilo 138 vs. oček. 182 tis. nových pracovních míst. Americké indexy však reagovaly relativně konzervativně a dosáhly nových historických maxim. Domácí index PX naopak zisky neudržel a zakončil týden na 1006 bodech, což představovalo 1,0% propad t/t. Z domácích informací jsme sledovali dění kolem Fortuny. Forbet, majoritní akcionář Fortuny, zvýšil nabízenou cenu v rámci probíhající dobrovolné nabídky odkupu akcií na 118,04 Kč za akcii (z 98,69 Kč). Období pro uplatnění nabídky je do 20. června. Nabízená cena odpovídá pětinásobku EBITDA za minulý rok, což je méně, než je běžné ocenění v sektoru. Cena Fortuny zakončila páteční obchodování na 118,2 Kč (+8,5 % t/t). V případě Unipetrolu se objevily protinávrhy na valnou hromadu. Z nejvýznamnějších vybíráme nové návrhy na výplatu dividendy a to 13,5-18,5 Kč (4,9-6,7% hrubý div. výnos). Jen připomínáme, že návrh managementu je 8,3 Kč (3,0% hrubý div. výnos). Současně připomínáme, že titul se od pondělí 29.5. obchoduje bez nároku na dividendu. Titul zakončil týden na 271,2 Kč (-1,0 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byla Erste Group (-4,4 % na 860,4 Kč). Na titulu se neobjevila žádná korporátní informace. Nicméně výprodej na evropských finančních titulech spustila zpráva o možných předčasných volbách v Itálii již v září letošního roku. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla opětovně Fortuna (+8,5 % na 117,5 Kč). Majoritní vlastník Fortuny zvýšil nabídku v probíhajícím dobrovolném odkupu na 118,04 Kč z původních 98,69 Kč. Cena akcií na trhu se nové nabídce pouze technicky uzpůsobila. Příští týden bude pro Evropu opětovně volební a nesmíme vynechat ani čtvrteční zasedání ECB. Když to vezmeme odzadu, tak neočekáváme, že by ECB měla přinést trhu nové informace. Dle našeho názoru Draghi zopakuje svůj postoj k ponechání stávajících podmínek měnové politiky. Vedle ECB budou ve čtvrtek (8.6.) parlamentní volby ve Velké Británii. Zde bude zajímavé sledovat nakolik se (ne)potvrdí oblíbenost aktuální premiérky Mayové. O příštím víkendu (11.6.) proběhne rovněž první kolo parlamentních voleb ve Francii. Zde se bude sledovat nakolik nový prezident Macron získal oblibu i pro parlamentní volby. Celkově se nedomníváme, že by, ani volby, ani ECB neměly přinést výraznější tržní výkyvy v případě naplnění základních scénářů. Z domácího trhu připomeneme středeční valnou hromadu Unipetrolu, kde se bude mimo jiné jednat o výši dividendy. Jen připomínáme, že kromě návrhu managementu 8,3 Kč (3,1% hrubý div. výnos) existují i dva protinávrhy na 13,5-18,5 Kč na akcii. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na čtvrteční obchodní bilanci. Importy (oček. 9 po 11,9 % m/m) i exporty (oček. 7,0 po 8,0 % m/m) by měly vykázat mírné zpomalení růstu v dolarovém vyjádření. V USA se zaměříme na pondělní ISM služeb (oček. 57 po 57,5 bodu m/m) a podnikové objednávky (oček. -0,2 po +0,5 % m/m). V Německu budeme sledovat středeční podnikové objednávky (oček. -0,3 po +1,0 % m/m) a čtvrteční podnikovou produkci (oček. +0,5 po -0,4 % m/m).