Pravidelný týdenní komentář k trhu

09.06.2017 16:41

Téměř všechny významné události uplynulého týdne se soustředily do čtvrtka. Jednalo se o zasedání ECB, parlamentní volby ve Velké Británii a slyšení bývalého šéfa FBI před americkým Kongresem. ECB jako tradičně potvrdila svou rétoriku, že nehodlá nic měnit na aktuální měnové politice. Slyšení bývalého šéfa FBI před americkým Kongresem z důvodu možného ovlivňování amerických prezidentských voleb Ruskem se obešlo bez výraznější tržní odezvy. Konečně parlamentní volby ve Velké Británii skončily sice vítězstvím konzervativců, ale Tereza Mayová nezískala rozhodující většinu, v kterou doufala. Aktuálně se jedná o možné koalici s DUP (Severní Irsko). Akciové trhy pokračovaly v pozitivním trendu i přes výše popsané události. Ani domácí index PX nebyl stranou a připsal si 0,2 % t/t na 1008 bodů. Z domácích informací jsme sledovali dění kolem Unipetrolu. Ten pořádal valnou hromadu, která mimo jiné odmítla návrhy minoritních akcionářů na jinou výši dividendy i na odkup vlastních akcií. I nadále tedy platí návrh managementu na hrubou dividendu 8,3 Kč. V polském tisku se rovněž objevily spekulace, že PKN hodlá odkoupit minoritní podíly. Titul uzavřel týden na 283 Kč (+4,4 % t/t). Kofola oznámila změny v akcionářské struktuře. Nově bude rodina Samarasů společně s dalšími zakladateli ovládat 68 % společnosti. Sama Kofola spustí odkup až 5 % vlastních akcií za 440 Kč/akcii. Zbylý podíl CAD Group by mohl být umístěn na trhu v roce 2018. Současně Kofola zvyšuje dividendovou politiku na 60 % z původních 30-40 % čistého zisku a spouští opční program pro manažery. Jen připomínáme, že podíl volně obchodovaných akcií společnosti je 6,8 %. Titul uzavřel týden na 436,1 Kč (+6,4 % t/t). ČEZ uzavřel kupní smlouvu na prodej bytů v Písnici. Společnost CIB zaplatila podle očekávání 1,276 mld. Kč (2,4 Kč na akcii). Jedná jen o dokončení již oznámené transakce. ČEZ zakončil týden na 452,8 Kč (+1,1 % t/t). Fortuna zveřejnila podrobné informace a postoj managementu k nabídce odkupu akcií ze strany společnosti Forbet, majoritního akcionáře Fortuny. Představenstvo společnosti, na základě nezávislého zhodnocení ze strany KPMG a na základě doporučení komise, která byla k tomuto účelu ustanovena (transaction committee), nepovažuje nabídku z finančního pohledu za férovou. Nabízená cena 118,04 Kč nenabízí výraznější prémii vůči tržní ceně v době zveřejnění nabídky a nereflektuje fundament společnosti. Fortuna zakončila páteční seanci na 123 Kč (+4,1 %t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byla Moneta (-2,7 % na 77,4 Kč). Na titulu se neobjevila žádná korporátní informace. Aktuální pohyby považujeme za techniku. Navíc na titulu se výraznější kurzotvorná informace objeví až s výsledky za 2Q17, což může pro některé investory být příliš dlouhá doba. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla Kofola (+6,4 % na 436,1 Kč). Kofola oznámila budoucí změny ve vlastnické struktuře, odkup až 5% podílu za 440 Kč/akcii a další informace. Především zmiňovaný odkup měl dle našeho názoru největší vliv na vývoj ceny akcie. Příští týden bude ze začátku ovlivněn víkendovým prvním kolem parlamentních voleb ve Francii. Zajímavé bude sledovat zda Macron vyhrává i na tomto poli. Ve středu je zasedání FOMC, které s největší pravděpodobností zvýší americké sazby o 25 b.b. V centru dění tak bude tisková konference, kde by mohl být naznačen další postup měnové politiky. Trhy čekají spíše opatrný přístup vzhledem k posledním makroekonomickým datům. Ve čtvrtek zasedá Eurogroup, které by mělo uvolnit prostředky pro Řecko. Jen připomínáme, že během července musí Řecko splatit věřitelům zhruba 6 mld. EUR, které nemá, a tudíž je další půjčka peněz životně důležitá. Celkově očekáváme, že příští týden nebude mít jasný trend vzhledem k očekávaným událostem. Při naplnění základního scénáře u všech událostí bychom čekali neutrální reakci trhu. Z domácího trhu se budou v pondělí naposledy obchodovat akcie Kofoly s nárokem na hrubou dividendu 13 Kč (3% hrubý div. výnos). V pátek dojde k rebalanci indexů CECE, která by však měla z pohledu domácích titulů znamenat jen vyšší objem obchodování. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na středeční průmyslovou produkci za květen (oček. 6,4 po 6,5 % m/m). V USA budeme sledovat středeční spotřebitelskou inflaci (oček. 0,0 po +0,2 % m/m), maloobchodní tržby (oček. 0,1 po 0,4 % m/m), rozhodování FOMC (oček. zvýšení sazeb o 25 b.b. na 1,25 %), čtvrteční průmyslovou produkci (oček. 0,2 po 1,0 % m/m) a páteční data z trhu nemovitostí (zahájené stavby a stavební povolení). V Německu se zaměříme na úterní index ZEW, kde se očekává další zlepšení.