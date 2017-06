Pravidelný týdenní komentář k trhu

Americké akciové trhy v priebehu mája pokračovali v prepisovaní historických maxím, no aj napriek pozitívnej nálade výnosy štátnych dlhopisov zostali dole. Zlato najprv, po zvolení Emmanuela Macrona, klesalo, no v ďalšej časti roka vďaka politickej nervozite v USA, vyvolanej ako inak Donaldom Trumpom, svoje straty zmazalo. Aké ďalšie dôležité udalosti sa odohrali na finančných trhoch v máji, sa dočítate v pravidelnom mesačnom prehľade. Celá zpráva »

Výška hypotéky priemerne predstavovala v prvom kvartáli viac ako 72 000 eur. Medziročne je to viac o 2 300 eur. Okrem toho klesá podiel refinančných hypoték v prospech úverov určených na kúpu nehnuteľnosti. Svedčí to o zlepšujúcej sa ekonomickej situácii na Slovensku.

Na dôchodok sa časť z náš teší, ako na obdobie zaslúženého odpočinku, no druhá časť sa ho obáva ako obdobia finančnej núdze a uskromňovania sa. Aby ste nepatrili do tej druhej skupiny, mali by ste začať čo najskôr finančne plánovať. Na dôchodku nás s najväčšou pravdepodobnosťou stretne z finančného pohľadu jeden zo štyroch základných scenárov:

Krátké zprávy

Grécko dostane ďalšiu tranžu úveru zo záchranného fondu eurozóny ESM v sume 8,5 miliardy eur. Rozhodli o tom ministri financií krajín eurozóny. Okrem toho tiež deklarovali pripravenosť prijať ďalšie kroky na zmiernenie gréckeho dlhu hneď po skončení terajšieho programu. Svoju pomoc na základe toho obnoví i Medzinárodný menový fond, ktorý oznámil, že poskytne Grécku nový záložný úver.

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí.

Asi nikdo nechce mít za barákem chemičku. Nebo továrnu na pneumatiky. Také by se mi to nelíbilo. Na druhé straně – když někdo staví takovou výrobu v průmyslové zóně, tak co by s tím mělo být za problém?

Zvýšenie sadzieb amerického FEDu, ku ktorému došlo v stredu, spustilo zaujímavé pohyby na finančných trhoch. Ide najmä o dolár, ktorý po poklese spôsobenom slabými číslami o raste cien, otočil kormidlo smerom nahor. Dôvodom bol najmä komentár vedenia FEDu, ktorý John Hardy zo Saxo Bank oznažil ako „prekvapivo jastrabí".

Bytový dom zhorený do tla! Extrémny požiar, ktorý v týchto dňoch kompletne zachvátil obytný mrakodrap v Londýne ukázal, že hoci ide o výnimočný prípad, stať sa môže. A hoci na Slovensku zatiaľ nedošlo k požiaru, kedy by zhorela celá bytovka, požiare v bytových domoch, keď je zničených aj niekoľko bytov naraz, nie sú vôbec ojedinelé.