Pravidelný týdenní komentář k trhu

30.06.2017 17:50

Poslední týden června byl relativně klidný na významné kurzotvorné informace. Avšak jedno téma nelze vynechat ani protentokrát. Tím tématem bylo vystoupení centrálních bankéřů, kde bychom chtěli vyzdvihnout především to z dílny šéfa ECB. Draghi naznačil, že vnímá tlaky na oživení inflačních sil. Toto prohlášení si trh vyložil jako naznačení možnosti utahování měnové politiky. Největší vliv byl patrný na měnovém páru euro/dolar, kdy euro posílilo na 1,141 USD/EUR (+2,0 % t/t). Kromě Draghiho investoři sledovali ropu, která se mírně stabilizovala z předchozích propadů. Celkově jsme sledovali vyšší volatilitu na světových trzích, která však mohla souviset i s končícím pololetím a možností úpravy portfolií. Domácí index PX zakončil týden na 980 bodech a mezitýdenně se nezměnil. Z domácích zpráv jsme sledovali opětovně dění kolem ČEZu. Nejprve se objevila informace o dalším zájemci o bulharská aktiva a to o společnosti Energo-Pro. Bližší informace však chybí. ČEZ je také vyšetřován za údajně podezřelé platby do Albánie spojené s akvizicí tamních aktiv. A nakonec společnost získala povolení k dalšímu provozu druhého bloku Dukovan. ČEZ zakončil obchodování na 398 Kč (-8,3 % t/t). Jen připomínáme, že titul se od pondělí obchodoval bez nároku na hrubou dividendu 33 Kč/akcii. Kofola pořádala setkání s investory, kde mimo jiné zopakovala informace o změně akcionářské struktury, potvrdila výhled na hospodaření za rok 2017 a zamýšlené navýšení dividendové politiky. Zajímavé bylo rovněž upřesnění informace o nabídce odkupu 5% podílu, které se může kromě volně obchodovaných akcií účastnit i současný druhý největší akcionář Enterprise Investors (EI). Možnost účasti EI efektivně výrazně snižuje možnost úspěšnosti odprodeje akcií za cenu 440 Kč/akcii jelikož se budou nabídky uspokojovat poměrově. Titul zakončil týden na 427 Kč (-0,9 % t/t). Za minulý týden nesmíme vynechat zasedání ČNB. To mělo překvapivě jestřábí vyznění a ČNB v podstatě naznačila možnost, že zvedne ve 3Q17 sazby. Nejvíce klesající akcií týdne kromě ČEZu, který se obchodoval bez nároku na dividendu, byla O2 CR (271,3 Kč -4,8 % t/t). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Společnost již dříve podle své politiky pozastavila zpětný odkup akcií (měsíc před výsledky), což může snižovat technickou poptávku po akcii. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla Fortuna (+10,8 % na 139 Kč). Ani Fortuna nezveřejnila žádné kurzotvorné informace. Zde trh spekuluje, že současný majoritní akcionář přijde s vylepšenou nabídkou na odkup. Příští týden, kdy u nás začnou prázdniny, bude zkrácený kvůli státním svátkům o úterý a středu. Jen připomínáme, že v USA bude zavřeno v úterý a v pondělí bude jen zkrácené obchodování do 19:00 SEČ. Investoři se zaměří na makroekonomická data. Začátek měsíce je vždy velmi výživný na makroekonomická data a zakončí je páteční měsíční zaměstnanost v USA. Celkově očekáváme nadále více volatilní obchodování, které však nepřinese změnu trendu. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na pondělní Caixin PMI průmyslu (oček. 49,8 po 49,6,2 bodech). V USA se zaměříme na pondělní ISM v průmyslu (oček. 55 po 54,9 bodech), středeční podnikové objednávky (oček. -0,5 po -0,2 % m/m), zápis z posledního zasedání Fedu, čtvrteční ISM služeb (oček. 56,5 po 56,9 bodech) a páteční měsíční zaměstnanost (oček. 177 po 138 tis. nových prac. místech m/m). V Německu se zaměříme na středeční podnikové objednávky (oček. +2,1 po -2,1 % m/m) a páteční průmyslovou produkci (oček. 0,3 po 0,8 % m/m).