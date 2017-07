Pravidelný týdenní komentář k trhu

07.07.2017 16:55

První prázdninový týden byl na trzích poznamenán několika volny. V USA se v pondělí obchodovalo jen půl dne a v úterý byl svátek. Na domácí burze bylo zavřeno ve středu a čtvrtek. Investoři sledovali makroekonomické indikátory, kdy úzce sledovaná měsíční zaměstnanost v USA dopadla lépe, než se očekávalo (222 vs. oček. 178 tis. nových prac. míst). Ropa nadále předváděla zvýšenou volatilitu. Začátek týdne byl pro ropu pozitivní a WTI dosáhla až na 47 USD/bbl. Tento vývoj byl podpořen hlubším snížením zásob v USA, než se čekalo. Posléze však ropa do konce týdne veškeré zisky odevzdala bez výraznějších zpráv a týden zakončila na 44 USD/bbl. Domácí burza měřená indexem PX zakončila týden na 992 bodech, což představovalo 1,2% růst t/t. Z domácích zpráv jsme sledovali informace okolo Philip Morris ČR. Tisk přinesl informace o téměř 5% poklesu výběru daně za prvních pět měsíců v roce. Pokles výběru daně je dán především zvyšováním cen. Z jiných zpráv mluvčí společnosti potvrdil strategický přesun výroby klasických cigaret z některých zemí EU do ČR. To bylo již patrné na předchozích výsledcích, kdy výrazně roste segment tzv. „výrobních služeb“. Daný trend je zahrnut v našich očekáváních na téměř maximální využití domácí kapacity. Titul zakončil týden na 15065 Kč (-0,2 % t/t). Unipetrol oznámil modelové marže za červen a celé 2Q17. Společná petrochemická marže za 2Q17 se prakticky nezměnila (843 EUR/t, -3,9 % r/r/ nebo 2,2 % q/q/). Rafinační marže je 3,8 USD/b (22,6 % r/r/ nebo -23,8 % q/q) a společně s rozdílem B-U meziročně klesla o 5,3 %. V meziročním srovnání sice marže mírně klesaly, ale stále jsou na vysokých úrovních, což slibuje silné výsledky za 2Q17. Titul zakončil týden na 286 Kč (+0,8 % t/t). Nejvíce klesající akcií týdne byla Kofola (425 Kč -0,5 % t/t). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Menšinoví akcionáři pravděpodobně vyhodnocují reálnou možnost nabídky společnosti na odkup 5 % vlastních akcií za cenu 440 Kč. Jen připomínáme, že pravděpodobná úspěšnost pro minoritní akcionáře je spíše malá vzhledem k očekávání účasti Enterprise Investors celým svým podílem. Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla VIG (+4,8 % na 678,5 Kč). Ani VIG nezveřejnila žádnou kurzotvornou informaci. Nicméně je podpořena vývojem na finančních titulech v Evropě. Příští týden začne v zámoří výsledková sezóna za 2Q17. Zaměření bude na pátek, kdy budou zveřejňovat svá data velké banky jako JP Morgan, Wells Fargo či Citigroup. Kromě výsledkové sezóny se bude jednat zřejmě o poklidnější obchodování bez výraznějších impulzů. Sledovat se bude nadále zvýšená volatilita na ropě, ale nečekáme výraznější zvrat. Celkově jsme na příští týden neutrální a nečekáme výraznější změny na akciových indexech. Z makroekonomického výhledu se v Číně zaměříme na středeční obchodní bilanci. Exporty (oček. 14,8 po 15,5 % m/m) a importy (oček. 22,3 po 22,1 % m/m) by měly v juanovém vyjádření udržet solidní růsty. V USA se zaměříme na páteční data o spotřebitelské inflaci (oček. +0,1 po -0,1 % m/m), maloobchodní tržby (oček. +0,2 po -0,3 % m/m) a průmyslové produkci (oček. 0,3 po 0,0 % m/m).